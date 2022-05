Tutti i fine settimana da qui alle vacanze estive possono essere sfruttati per cominciare a prendere un po’ di tintarella. Invece di andare nelle classiche località turistiche di mare possiamo passare un weekend in splendidi borghi marinari, in località poco conosciute di straordinaria bellezza.

La Sardegna è rinomata per le sue bellissime spiagge in tutto il mondo, in particolare per la Costa Smeralda e per la costa dell’Ogliastra. Molto meno conosciuta è la costa ovest della Sardegna. A metà strada tra Oristano e Alghero c’è un borgo di mare poco conosciuto. Questo piccolo centro marinaro offre spiagge incontaminate e mare cristallino. I subacquei lo amano perché qui possono trovare fondali ricchi di coralli.

4 spiagge con un mare da sogno spendendo pochissimo, perfette per rilassarsi e abbronzarsi nel fine settimana

Ma le coste di mare splendide e sconosciute in Italia sono moltissime come la Costa degli Dei. Questo tratto di mare si estende da Pizzo Calabro a Nicotera ed è una delle zone più belle della Calabria. Lungo questo meraviglioso tratto di costa spiccano due gioielli, Tropea e Capo Vaticano. Probabilmente la spiaggia più famosa di questa zona è Briatico che si trova a pochi chilometri da Vibo Marina viaggiando verso sud. Per chi ama i borghi marinari non potrà fare a meno di visitare Pizzo Calabro e magari fare un bagno sulla spiaggia di Colamaio.

Risalendo la penisola, verso nord, rimanendo sulla costa ovest dell’Italia, tra Formia e Sperlonga si trova la Riviera di Ulisse. Il nome richiama l’Odissea e il mito dell’indomito guerriero. La leggenda racconta che Ulisse si fermò su questa spiaggia a lungo ammaliato dal fascino di Circe. Non a caso a pochi chilometri si trova la località di San Felice Circeo.

La Riviera di Ulisse offre spiagge bianche incontaminate fatte di dune e un mare cristallino. A nord della Riviera di Ulisse sono famose le spiagge di Fontania e dei 300 gradini. Gaeta è la regina incontrastate di questa località.

Una notte in borgo di mare fondato dagli etruschi o in un convento a picco sul mare

Continuando a risalire a nord la costa, lasciando il Lazio ed entrando in Toscana, si trova l’Argentario. Le sue località turistiche, come Porto Santo Stefano, Porto Ercole, Ansedonia, Capalbio, sono da anni metà di un turismo d’élite. Caratteristiche di questo luogo di costa sono le piccole calette tranquille e con un mare praticamente trasparente. Sul Golfo dell’Argentario si affaccia anche Talamone uno splendido borgo marinaro situato su un piccolo promontorio da cui si domina tutta la baia. Talamone fu fondata dagli Etruschi nel 225 avanti Cristo.

Invece chi preferisce un turismo alternativo potrebbe decidere di passare un fine settimana in un convento a picco sul mare. Il monastero è situato in uno dei borghi più celebri delle cinque Terre. L’edificio è aperto all’ospitalità dei pellegrini che qui possono fermarsi anche una o più notti dormendo in una delle celle dei frati.

In queste 4 spiagge con un mare da sogno non è difficile trovare una soluzione elegante per dormire a partire da soli 50 euro.

