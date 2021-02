Molti di noi non sono abituati a farlo, ma respirare profondamente è l’azione più semplice del mondo ma con tanti benefici per la salute. Vuoi che non siamo abituati a farlo per cultura, come ad esempio i popoli orientali. Vuoi che siamo sempre in preda allo stress e agli impegni, è un gesto semplice e pratico per vivere meglio che non facciamo quasi mai. Vediamo assieme ai nostri Esperti perché è così importante respirare profondamente, per il corpo e per la mente.

Quanti benefici con la respirazione profonda

L’azione più semplice del mondo ma con tanti benefici per la salute potrebbe davvero cambiare il nostro modo di affrontare la giornata. Gli orientali la chiamano “respirazione yogica” e ne traggono parecchi vantaggi, i più importanti dei quali sono:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

migliorare la circolazione del sangue;

tranquillizzare la mente;

migliorare la postura del corpo;

regolare la digestione;

equilibrare le energie del corpo;

lenire i dolori;

depurare l’organismo.

Se non siamo abituati, alcuni di questi punti potrebbero sembrarci quantomeno scollegati alla materia di cui parliamo. Approfondiamoli invece assieme.

Depurare il corpo con la respirazione

È lo yoga a insegnarci che possiamo espellere le tossine dal nostro organismo espirando. Semplicemente perché buttiamo fuori l’anidride carbonica, ossia lo scarto della lavorazione del nostro corpo. Come insegniamo ai bambini durante l’attività fisica e sportiva: inspirare ed espirare. Allo stesso modo, prendendoci il tempo necessario per respirare bene, miglioriamo l’attività cardiaca. Elevando così tutta la nostra capacità cardiovascolare e immagazzinando energia positiva per il resto della giornata.

Migliorare la postura e allontanare i dolori

La postura che assumiamo al lavoro, o, alla guida, se stiamo parecchio tempo in strada, è una di quelle cattive abitudini in grado di portarci dolori e fastidi. Proviamo a raddrizzare collo e schiena, mantenendo la testa al centro dei movimenti. Ne trarremo immediato beneficio. E, quella che sembra l’attività meno collegata direttamente alla respirazione, cioè migliorare la digestione può dipendere sempre da essa. In che modo? Perché tutti i nostri organi per sopravvivere hanno bisogno di ossigeno. In particolare, lo stomaco, che proprio nel momento della digestione, ha bisogno di tutto l’afflusso di sangue possibile per rendere al meglio. Ecco, quindi, che praticare una respirazione profonda e rilassante dopo aver mangiato ci farà digerire meglio.

Approfondimento

Bere acqua troppo ricca di sodio fa davvero male alla salute?