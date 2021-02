Il nuovo disegno di Legge sulla riforma pensioni, presentata alla Camera a firma di Claudio Durigon, ha creato già molte polemiche sui social. In effetti, la nuova proposta prevede una forma pensionistica solo con il requisito contributivo di 41 anni a partire dal 2022. Quindi, senza requisito anagrafico, sull’impronta della Quota 41 per i precoci, ma senza vincoli e per tutti. Inoltre, la Quota 100 non va in soffitta ma subisce un restyling con l’accesso solo a coloro che svolgono lavori gravosi. Analizziamo cosa prevede la Riforma pensione con Quota 41 per tutti e Quota 100 anche nel 2022 ma non per tutti.

Il disegno di Legge della Lega

Il disegno presentato prevede il pensionamento anticipato con un solo e unico requisito. Una misura per tutti con un’anzianità contributiva di 41 anni versata a qualsiasi titolo. Una Quota 41 per tutti, a partire dal 2022 che elimina le disparità tra uomini e donne. Inoltre, rimuove anche il requisito dei 35 anni di contributi utili.

Nel disegno di Legge si legge che la Quota 100 non terminerà il 31 dicembre 2021, ma sarà ristrutturata e dedicata solo ai lavoratori gravosi. Ricordiamo che nel 2021 le 15 categorie di lavori gravosi possono accedere alla pensione con l’APE Sociale. Quindi, la Quota 100 per lavori gravosi sarà in vigore dal 2022. In questo modo si eliminerebbe il famoso scalone dei cinque anni tra Quota 100 e pensione di vecchiaia, ma sarà vero?

Riforma pensione con Quota 41 per tutti e Quota 100 anche nel 2022 ma non per tutti

In effetti, questa misura così presentata scatena molti dubbi e perplessità. In quanto prevede una nuova Quota 100 senza finestre di uscita, ma con il calcolo dell’assegno effettuato con il sistema contributivo. Anche perché attualmente questa misura investe già i soggetti con il sistema misto del calcolo dell’assegno pensionistico.

Nella relazione, inoltre, si legge che tale proposta serve a definire la procedura di inflazione aperta, nel 2013, dall’Unione europea nei confronti dell’Italia per le violazioni delle disparità tra uomini e donne.