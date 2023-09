Lavoro da casa: sono 12 le aziende che assumono da remoto, offrendo un guadagno sia a studenti che casalinghe

Cessata o quasi l’emergenza relativa al COVID 19, lo smart working è diventato abitudine, tanto che molte persone, tra cui molte mamme, cercano un lavoro da remoto per ottenere un guadagno mensile e riuscire a risparmiare un po’ di soldi, anche nel mondo delle criptovalute.

Per quella che è la tendenza attuale, la possibilità di lavorare da remoto è uno dei benefit più desiderati dai candidati italiani alla ricerca di un impiego. Indubbiamente, la comodità di lavorare da casa è impagabile, specie se abbinata ad un occhio di riguardo verso la propria salute e la propria postura. La verità è che lavorare da remoto abbatte anche i costi del trasporto, sia per quanto riguarda la benzina che l’abbonamento ai mezzi di trasporto. Non è, fortunatamente, difficile trovare lavoro da casa: sono 12 le aziende che assumono da remoto. E le posizioni aperte sono delle più varie. Alcune mansioni sono più ambite dalle mamme che intendono far fruttare le proprie ore libere. Altre, sono ricercate dagli studenti, in modo da rimpolpare la paghetta settimanale. E poi c’è chi insegue il sogno del nomadismo digitale, magari avendo già accumulato delle skills specifiche.

Anche il ventaglio di stipendi che si possono guadagnare sono alquanto variegati. Vediamo nel dettaglio.

Lavoro da casa: sono 12 le aziende che assumono da remoto, anche nel campo delle criptovalute

In questa lista sono presenti sia aziende italiane, sia aziende internazionali che hanno saputo sviluppare la loro attività interamente da remoto. In Italia, accettano candidature per lo smart working:

it, piattaforma per la compravendita immobiliare;

eCampus, Università Telematica;

Mars Italia, prodotti dolciari;

Deloitte, Società di Consulenza;

Binance, Società specializzata nello scambio di criptovalute;

Banding Spoons, Azienda Tech;

Per trovare le posizioni aperte di queste aziende, è sufficiente accedere al loro sito e cliccare sul campo “Lavora con Noi”, dove sarà possibile inviare una mail con CV e lettera di presentazione.

Aziende internazionali che assumono da remoto

All’estero il lavoro da remoto è una realtà ancor più consolidata che qui in Italia. Esistono realtà che sono nate e si sono sviluppate proprio cavalcando l’idea dell’abbattimento dei costi che questo modo di approcciarsi al lavoro offre. Naturalmente, per ambire ad un impiego all’estero e avere più possibilità di ottenerlo, è necessario conoscere una lingua in modo piuttosto approfondito. Una buona padronanza dell’inglese, sarebbe un requisito dato per scontato.

ClickUp, azienda la cui mission è migliorare la produttività di altre aziende;

10Up, azienda che si occupa di sviluppo web;

Hubstuff, si tratta di un software utile a programmare timemanagment calendario di lavoro;

Knack, azienda specializzata nell’analisi dati

Scapinghub, azienda nata per convertire lead in dati utili per il business;

Time Doctor, azienda che offre servizi per migliorare la produttività aziendale;

Accedendo all’area contatti, anche nel caso delle aziende estere, sarà possibile inviare la propria candidatura, e magari ottenere davvero l’impiego dei sogni.