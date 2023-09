I numeri di Cristiano Ronaldo, quanti soldi guadagna, come  li spende e come investe il suo ingente patrimonio

Cristiano Ronaldo, nel giro di un decennio, è diventato uno dei campioni più pagati di tutti i tempi, rivelandosi abile non solo ad accumulare fortuna sul campo, ma anche negli affari.

Il campione portoghese Ronaldo, detto anche CR7, vanta tra i suoi primati quello di aver varcato la soglia del miliardo di dollari accumulati in una sola carriera. Un primato che alimenta la sua leggendaria rivalità con un altro tra i calciatori più ricchi del mondo. Ecco dunque i numeri di Cristiano Ronaldo, quanti soldi guadagna, ma soprattutto, come li investe. L’impero economico costruito nell’arco di una carriera relativamente breve, suggerisce il fatto che vale la pena di prendere qualche spunto da lui. Non solo come sportivo, ma anche come businessman.

I numeri di Cristiano Ronaldo, quanti soldi guadagna

Nato in una famiglia di umili origini, Cristiano Ronaldo, nel corso della sua infanzia, ha conosciuto diverse privazioni. Difficoltà che, fortunatamente, non gli hanno impedito di passare molte ore a giocare a calcio, innamorandosi di questo sport. Approderà alla sua prima partita ufficiale alla tenera età di 7 anni. Nulla allora avrebbe fatto presagire che quel ragazzino sarebbe diventato uno degli sportivi più pagati al Mondo. Grazie agli stipendi da favola e ai copiosi contratti pubblicitari, CR7 ha accumulato una fortuna in costante incremento. Basti pensare che il suo solo stipendio al Al-Nassr gli frutta qualcosa come 75 milioni di euro netti l’anno, che diventano 200 milioni con i bonus, permettendogli di sforare il miliardo di dollari l’anno.

Come spende i suoi soldi

CR7 non esista a mostrare, sia alla stampa che ai suoi fans sui social, quelli che sono i suoi hobby e le sue preferenze. Come il rivale Messi, Ronaldo è un amante delle auto di lusso, che non esista ad ostentare. Lo si può ammirare mentre posa nel contesto di una vita assolutamente sfarzosa, fatta di ville con piscina, vacanze nelle mete più prestigiose del mondo e gite in yacht. In particolare, si dice che per avere l’ultima automobile sportiva di grido, CR7 non badi a spese, con particolare affezione per le Bugatti. È inoltre amante degli orologi di lusso, raccolti in una collezione il cui valore totale supera gli 8 milioni di euro. La villa principale in cui risiede, invece, costa 6,2 milioni di dollari ed è un sontuoso palazzo, con palestra equipaggiata e piscina, ed è solo una delle proprietà che il campione possiede, sparse per il Mondo. Infine, per spostarsi, può utilizzare uno dei suoi due aerei privati.

Come investe

Il giovane campione portoghese può permettersi di vivere senza lesinare nulla a sé stesso, anche grazie alla qualità dei suoi investimenti. È indubbio il successo finanziario dei suoi progetti, che genera profitto in modo intenso e costante. Anzitutto, gli va riconosciuto un infinito potere a livello di marketing: il brand CR7 è uno dei più pagati al mondo. Oltre ad essere socio di una lussuosa catena di Hotel, Italian Independent, ovvero il gruppo di Lapo Helkann, ha immesso in commercio una linea di occhiali. Si chiama “CR7 Eyewear”, nell’ambito di un accordo esclusivo della durata di 5 anni. Ronaldo ha anche aperto Insparya, un centro tricologico dedicato alla cura e al trapianto dei capelli, con un investimento di 25 milioni. A ciò si aggiungono catene di ristoranti, palestre, prodotti tessili, profumi e cosmetici.