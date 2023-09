Come sistemare gli alimenti in frigorifero per risparmiare: segui i consigli di Vincenzo Schettini, il prof più amato dal web

Quante volte ti è capitato di sistemare gli alimenti in frigorifero in maniera disordinata e confusa. Sbagliato, perché ogni prodotto ha la sua giusta collocazione. Ce lo spiega Vincenzo Schettini, il professore di fisica, star di TikTok. Quindi scopriamo quali sono le regole fondamentali per evitare di sprecare il cibo e perdere soldi.

Il frigorifero è un elettrodomestico indispensabile che ci aiuta a conservare gli alimenti freschi il più a lungo possibile. Ma attenzione perché, se non si seguono delle regole ben precise si rischia di rovinare il cibo e di conseguenza perdere soldi.

Sai che ogni alimento ha la sua giusta collocazione? Questo perché, nelle diverse zone del frigo, la temperatura non è mai la stessa. I ripiani bassi sono molto più freddi rispetto a quelli alti.

Il professore amato da tutti

Questo concetto ce lo spiega benissimo il professore di fisica più celebre e amato dal web. Parliamo di Vincenzo Schettini, docente di fisica presso una scuola superiore della provincia di Bari. Non solo professore ma anche scrittore. Infatti, il suo libro “La fisica che ci piace” sta riscuotendo molto successo.

È il professore che ogni allievo vorrebbe avere. Simpatico, istrionico e che riesce a spiegare concetti complessi in maniera semplice e comprensibile.

Vincenzo Schettini è molto seguito sui social, ed è proprio in uno dei suoi video che spiega come usare al meglio il frigorifero.

Il prof parte dalla seconda legge della termodinamica chiarendo che, quando si ripone un alimento in frigo questo, cede calore all’aria e si raffredda.

Allora è importante distanziare i prodotti perché, aumentando la superficie di contatto tra loro e l’aria, si favorisce la cessione di calore.

Come sistemare gli alimenti in frigorifero per risparmiare: le regole principali

È necessario conoscere perfettamente la giusta collocazione di ogni genere alimentare.

Non solo per fare in modo che il cibo duri più a lungo ma anche per evitare delle pericolose contaminazioni. Ad esempio, una regola fondamentale è quella di evitare di posizionare la carne cotta vicino quella cruda o di riporre, in frigo, gli alimenti ancora caldi.

La parte più alta del frigorifero è solitamente quella più calda può arrivare fino a 8 gradi. In questo ripiano puoi riporre lo yogurt, i dolci le scatolette aperte e le uova.

Nei ripiani intermedi, invece, colloca gli alimenti avanzati, il cibo cotto, i salumi e i formaggi e il latte aperto. La parte bassa è quella più fredda in assoluto, perfetta per la carne, gli alimenti crudi e il pesce. La frutta e la verdura, andrà posizionata all’interno dei cassetti in basso. Ecco, come sistemare gli alimenti in frigorifero per risparmiare soldi evitando sprechi.

Infine, lo sportello è ideale per riporre burro, acqua, succhi di frutta e bibite in generale.