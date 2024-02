Le migliori azioni da inizio anno continuano a correre sul Ftse Mib

Con l’eccezione di Unipol che, però, è stata interessata da operazioni straordinarie, le migliori azioni da inizio anno sono state Iveco Group e Leonardo con rialzi superiori al 40%. Ma se le azioni dell’ex Finmeccanica sono abituate a essere le migliori tra le Blue Chip (ricordiamo il rialzo di circa il 90% nel 2023), le azioni Iveco Group sono una novità. Quale potrebbe essere il futuro più probabile per le migliori azioni da inizio anno?

Le azioni Iveco Group dopo due anni ritornano sui livelli dell’IPO: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Iveco Group (MIL:IVG) ha chiuso la seduta del 26 febbraio a quota 11,60 €, in rialzo del 4,50% rispetto alla seduta precedente.

Continua la corsa delle azioni Iveco Group che dopo avere rotto la storica resistenza in area 9,912 € accelerano al rialzo ritornando, dopo due anni, ai livelli dell’IPO. A questo punto non dovrebbero esserci più ostacoli lungo il percorso che porta alla successiva resistenza chiave in area 12,9 €. Qualora, poi, questo livello dovesse cedere, allora il rialzo potrebbe prolungarsi fino in area 15,9 €.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali inferiori a 9,912 €.

Intanto sulla base delle raccomandazioni degli analisti raccolte negli ultimi tre mesi, il rating medio è Compra con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di oltre il 13%.

Il sostegno europeo all’Ucraina rafforza la spinta rialzista alle quotazioni di Leonardo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 26 febbraio in rialzo del 5,16% rispetto alla seduta precedente a 19,98 €.

Le indicazioni arrivate dal G7 tenutosi a Kiev su un supporto duraturo all’Ucraina da parte dell’Europa spingono le azioni Leonardo che risentono positivamente degli aumenti alla spesa militare.

Allo stato attuale, quindi, non si vedono pericoli all’orizzonte sul percorso dei rialzisti che si avviano a raggiungere la massima estensionedel rialzo in area 21,83 €. Su questi livelli si potrebbe immaginare qualche presa di beneficio.

Intanto sulla base delle raccomandazioni degli analisti raccolte negli ultimi tre mesi, il rating medio è Compra con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sopravvalutazione di poco superiore al 10%.

