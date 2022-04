A tutti piacciono le cose belle ma spesso non si sa come gestirle. Coltivare un’orchidea non è per niente facile, infatti esistono molti segreti che bisogna conoscere se non si vuol vedere la propria pianta morire dopo poco tempo.

Ma non tutti sanno che è possibile godere della bellezza di questa meravigliosa pianta senza impazzire per potersene prendere cura. Tutto questo è possibile se si sceglie una particolare specie. Un’orchidea facile da coltivare, durevole nel tempo, splendida e che cresce molto più velocemente di tante altre.

Tutti vogliono questa meraviglia da coltivare con il minimo sforzo

Molte persone preferiscono questo tipo di orchidea rispetto alla classica commerciale, perché la reputano molto più bella ed affascinante. Senza dimenticare che è molto difficile che non riesca a dare soddisfazione, data la semplicità con cui si riesce a prendersene cura.

Si tratta della specie di Cymbidium, che nelle sue tantissime tipologie, sono tra le orchidee più resistenti. Si adattano molto facilmente agli ambienti della casa interni e non bisogna dedicare del tempo per prendersene cura.

Questa particolarissima orchidea, rispetto alla classica, è molto più ricca sia di foglie che di fiori. E in particolare questi ultimi possono durare per diverse settimane, mentre le foglie sono può lunghe e non carnose.

Non la solita orchidea, ma questa splendida, facile da coltivare ed estremamente elegante e raffinata che cresce a vista d’occhio

Prendersi cura di questa straordinaria pianta è estremamente semplice. Come per tutte le orchidee, ci sono delle regole essenziali per poterla curare. Tra queste di certo non può mancare un clima discretamente umido, una temperatura nè troppo fredda o nè troppo calda.

Assolutamente non deve essere esposta a fonti di calore o di aria condizionata. Bisogna posizionare la pianta in una zona molto luminosa, ma non con il sole diretto. Si può innaffiare per immersione per circa 10 minuti ogni qualvolta che le radici si intravedono asciutte, cioè ogni 15 giorni circa.

Dei meravigliosi fiori, quando saranno appassiti, si potrà accorciare lo stelo, poco sopra al nodo, per dare la possibilità all’orchidea di germogliare nuovamente come spiegato in un nostro precedente articolo.

