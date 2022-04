Il bagno è uno degli ambienti della casa che frequentiamo di più e ci teniamo che sia sempre in ordine. Quando abbiamo degli ospiti, siamo lì a pulire freneticamente ogni centimetro e a riordinare il caos sul lavandino. Sarebbe bello però poter avere tutto in ordine e ben organizzato come vediamo sui cataloghi. Ma, nella realtà, sappiamo che mettere tutto a posto è sempre complicato. Soprattutto se abbiamo un bagno piuttosto piccolo e che ha pochi vani contenitore.

Ma questo non deve scoraggiarci, possiamo sfruttare tutto lo spazio che abbiamo in modo intelligente. L’importante è non esagerare con i mobiletti comprati all’ultimo minuto. Altrimenti ci ritroveremo con ancora meno spazio per muoverci e un ambiente poco curato.

Non sappiamo mai come sfruttarlo in modo funzionale, ma questo posto dimenticato del bagno diventa utile con questi accorgimenti

Abbiamo già visto come arredare un bagno per farlo sembrare più elegante ed accogliente. Oggi vedremo come sfruttare anche gli spazi che spesso trascuriamo.

Quello più trascurato di tutti

Per evitare di aggiungere mobiletti vari, un ottimo modo per avere più spazio è utilizzare quello sotto il lavandino. Oggi ci ritroviamo spesso con mobili specchio aperti e colonne montate a muro. Sono un must dello stile moderno, ma in realtà non proprio funzionali per le famiglie numerose. O per chi ama avere tanti accessori e prodotti di bellezza da tenere in bagno. I casi in genere sono 3, quando si tratta di lavandini del bagno. Possiamo averlo a libera installazione, quindi senza alcun mobiletto. Con il cassetto direttamente posizionato sotto il lavandino o con il mobiletto con i piedini a terra.

In base alla predisposizione del nostro bagno, avremo soluzioni differenti. Se disponiamo di un mobiletto, in genere lo utilizziamo per riporre i detersivi per la pulizia. Magari optiamo per l’aggiunta di scatole contenitori che dividono lo spazio in due. Così potremo suddividere il reparto detersivi da quello per gli accessori, come piastra o phon.

Se non abbiamo mobili o solo il cassetto fluttuante

In questo caso abbiamo molto spazio a disposizione, che è un peccato non sfruttare. Esistono in commercio tanti mobiletti o scaffalature a poco prezzo che si incastrano sotto il lavabo a colonna. Optiamo per uno stile minimale, meglio ancora se in ferro o acciaio, anche aperto. Usiamo dei cestini o delle scatole monocolore per inserire tutto quello che non sappiamo dove mettere. Valutiamo la possibilità di installare anche una mensola che fa da divisorio e nasconde meglio i cestini.

Stessa cosa se si ha una barra porta asciugamani o un cassetto fluttuante sotto il lavabo. Evitiamo i contenitori di plastica riciclati o scatole tutte diverse. Acquistiamo un set identico, nessuno immaginerà che non fossero previste già nell’arredamento. Quindi, non sappiamo mai come sfruttarlo in modo funzionale, ma ecco ora risolto il problema. Con piccole aggiunte e senza spendere troppi soldi si può rivoluzionare qualsiasi ambiente. Anche una sala da pranzo più economica può sembrare di lusso abbinando alla perfezione i mobili.

Approfondimento

Come far sembrare più grande e costoso un salotto con solo 2 suggerimenti economici per una casa da catalogo