Latte di mandorla fatto in casa, buono ed economico: come risparmiare sulla spesa per la colazione 

Mangiare bene a colazione è importante, ma alcuni prodotti costano parecchio, ecco allora come fare un buon latte di mandorla assolutamente più economico di quello che si compra al supermercato.

Gli esperti ci tengono a precisare sempre che la colazione è importante perché dà la giusta dose di carica ed energia per affrontare tutta la giornata. Quindi, bisogna scegliere gli alimenti giusti. Molte persone preferiscono bere il latte, in particolare quello di mandorla.

Acquistarlo al supermercato per averlo disponibile tutte le mattine è una spesa che si può togliere. Basta optare per latte di mandorla fatto in casa, buono ed economico. Avere il controllo su quello che si prepara e che si beve o mangia è sicuramente positivo, molto di più se nel prepararlo si spende di meno.

Ultimamente i consumatori stanno facendo fatica ad affrontare il momento della spesa al supermercato perché gli aumenti dei prezzi per i beni di prima necessità sono stati significativi. Una famiglia deve comunque prestare sempre attenzione alle proprie finanze, anche per quello che acquista per la colazione.

Cos’è

Il latte di mandorla è una bevanda che si produce spremendo le mandorle dopo averle tritate e messe in infusione. Spesso si trova in commercio con l’indicazione “bevanda” perché non è un vero e proprio latte, come il latte vaccino.

Non si conosce bene l’origine di questa bevanda, ma ci sono testimonianze storiche che la fanno risalire ai monasteri dell’800 d.C. In ogni modo, molte persone la scelgono perché vegani, perché non digeriscono bene il latte vaccino o quello di soia.

Latte di mandorla fatto in casa, buono ed economico: il procedimento

Questo prodotto in commercio può arrivare anche a 4 euro per 1 litro. Ma se fatto in casa, si può abbattere questo costo. Invece di comprare il latte già pronto, si può scegliere di prendere gli ingredienti per prepararlo in casa. All’inizio la spesa sarà più alta, ma nel tempo si ammortizzerà perché la quantità di latte che ne deriva è molto più grande.

Bisogna acquistare il burro di mandorla, costoso, lo ripetiamo (14,90 euro circa al kg), ma per fare molti litri di questa bevanda vegetale. Infatti, bastano solamente due cucchiaini di questo burro da mettere nel frullatore con l’acqua per un bicchiere di latte da gustare a colazione.

Prima di frullare il burro con l’acqua si possono aggiungere delle gocce di cannella o vaniglia, a seconda dei propri gusti, e un pizzico di sale.

Con circa 15 euro si può fare colazione per settimane e, quindi, risparmiare nel tempo. Naturalmente, molto dipende da quanti in famiglia lo bevono, per quante volte a settimana e valutare i pro e contro a seconda delle proprie esigenze e del proprio tempo.