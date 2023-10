Tutti i prodotti scontati al supermercato dal 1° ottobre: cosa prevede il patto antinflazione

Dal 1° ottobre il patto antinflazione comprende tutti i prodotti scontati al supermercato, ecco quali sono, quali catene aderiscono e quali marchi si possono trovare ad un costo più basso del solito.

Negli ultimi mesi ci sono stati degli aumenti molto significativi su materie prime e su prodotti di uso quotidiano. Questo ha portato ad un aumento dei prezzi in generale con il dover far fronte a più soldi necessari per andare a fare la spesa al supermercato.

Il Governo è intervenuto in questi giorni con il cosiddetto patto antinflazione dando un elenco di tutti i prodotti scontati al supermercato dal 1° ottobre. È un’iniziativa utile che ha creato dibattiti con opinioni sia positive che negative.

L’importante, però, è informarsi correttamente su che cosa prevede questa iniziativa, di quanto sono scontati i prodotti, quali sono quelli che si possono trovare a meno soldi e quali supermercati hanno aderito a questo progetto.

In cosa consiste l’iniziativa

Giorgia Meloni ha firmato il patto antinflazione dicendosi molto orgogliosa perché è la prima volta che viene realizzata una cosa del genere per aiutare le famiglie in difficoltà. Alcuni prodotti di prima necessità prevedono uno sconto del 10% e questo sarà disponibile dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023.

L’iniziativa è stata voluta dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, nonché dalle associazioni per la distribuzione.

L’ obiettivo previsto è quello di far risparmiare almeno 150 euro ad ogni famiglia sulla spesa al supermercato.

Tutti i prodotti scontati al supermercato dal 1° ottobre: l’elenco

Oltre 25.000 punti vendita hanno aderito all’iniziativa e si tratta di catene note come: Lidl, Famila, Carrefour, Esselunga, Conad, Pam, ma anche farmacie e parafarmacie.

Lo sconto del 10% viene applicato a prodotti alimentari come carne, cereali, farina, pasta, riso, passata di pomodoro, sale, uova, latte e zucchero. A questi sono da aggiungere alcuni prodotti per l’igiene personale e alcuni farmaci da banco. Localmente ci saranno delle promozioni a legumi e frutta e verdura.

Alcuni grandi marchi della distribuzione alimentari apporteranno sconti sui loro prodotti in maniera autonoma. Dalle informazioni trapelate si tratta di Nestlé, Mutti, Lavazza, Ferrero e Barilla.

Le autorità osserveranno l’andamento dei costi in questi tre mesi di iniziativa per, eventualmente, modificare o ripetere quanto già fatto.