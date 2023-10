Come togliere le macchie di caffè e tè dalle tazze senza comprare nulla: il rimedio è già in casa 

Bevendo caffè e tè, un problema molto fastidioso è quello di aloni e macchie nelle tazze, ma ecco un consiglio molto efficace su come togliere queste macchie senza comprare nulla perché tutto ciò che serve è già in casa.

Il caffè e il tè sono le bevande più consumate in tutto il Mondo e lo sono da tempi antichissimi. Al giorno d’oggi ci sono moltissime miscele differenti di caffè, così come molte varietà di tè, ma rimangono entrambi bevande che non possono quasi mancare nella quotidianità delle persone.

C’è chi li beve entrambi, chi solo uno dei due in diversi momenti della giornata, ma in ogni caso c’è un problema che si verifica spesso ed è la presenza di aloni su tazzine e tazze anche dopo il lavaggio. Come togliere le macchie di caffè e tè dalle tazze senza comprare nulla? È quello che proveremo a capire per un risultato comunque efficiente.

Andare a fare la spesa ormai comporta un impegno economico non indifferente e se ci sono opportunità di risparmiare è meglio coglierle al volo. Invece di acquistare prodotti costosi e aggressivi, c’è un rimedio in casa da provare subito.

Perché si formano

Le due bevande più consumate al Mondo hanno pregi e difetti. Caffè e tè riescono a darci una carica di energia grazie alla caffeina che contengono, ma macchiano praticamente tutto ciò che incontrano, come i nostri denti, oltre alle tazze.

Perché avviene questo? La risposta è nella presenza di tannini al loro interno, ovvero dei pigmenti vegetali e naturali. Sia nel caffè che nel tè ce ne sono in grandissime quantità ed è normale che il pigmento si depositi lasciando un colore scuro.

Come togliere le macchie di caffè e tè dalle tazze senza comprare nulla: il segreto è questo

Dal momento che queste bevande macchiano lo smalto dei denti e delle tazze in ceramica, serve una soluzione efficace. Per le tazze si può ricorrere tranquillamente al grande alleato della casa, ovvero il bicarbonato di sodio.

Il segreto e il metodo che spopola anche sui social è questo: basta mettere il bicarbonato di sodio nella tazza, ne basta un cucchiaio, creare una pastella con una spugnetta imbevuta di acqua, sfregare leggermente i bordi interni. Poi, mettere acqua bollente e lasciare agire per una decina di minuti.

Trascorso questo tempo, si deve comunque sciacquare per bene la tazza sotto acqua corrente e procedere con un normale lavaggio con detersivo per piatti o in lavastoviglie. Il risultato finale dovrebbe essere di un bianco splendente dal momento che il bicarbonato ha proprietà sbiancanti e smacchianti.