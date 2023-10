Ecco perché è sconsigliabile investire in oro o usarlo come copertura inflazionistica, secondo il sesto uomo più ricco del Mondo ed economista USA Warren Buffett

L’ “Oracolo di Omaha”, Buffett, è famoso per le sue infallibili previsioni finanziarie, frutto non di una qualche forma di chiaroveggenza, ma dell’esperienza. Oltre ad essere considerato il maggior investitore di valore di tutti i tempi, è uno dei personaggi più importanti della storia della finanza.

L’oro, in ogni cultura del Pianeta, è un simbolo di ricchezza che reca in sé il connotato dell’eternità. Viene utilizzato per produrre o rivestire i prodotti più disparati, ormai. Dai gioielli alle macchine sportive, addirittura l’alta cucina arriva a proporre questo metallo come ingrediente insostituibile nelle ricette più all’avanguardia. L’oro, di fatto, è sia una merce che un asset finanziario. Molte persone, non a caso, hanno deciso di investire su di esso per ottenere profitti sul lungo periodo. Ma non tutti sono d’accordo. Ecco perché è sconsigliabile investire in oro, secondo una delle voci più autorevoli di sempre nell’alta finanza, ovvero Warren Buffett. L’imprenditore e grande investitore di fama mondiale, non si è espresso favorevolmente su questo tipo di operazione. Eppure, dal punto di vista finanziario, il valore dell’oro è incrementato parecchio negli ultimi anni. Nonostante ciò, Buffett lo definisce “una risorsa senza utilità”.

Ecco perché è sconsigliabile investire in oro secondo Warren Buffett

Dunque, come facciamo a capire se l’oro sia o non sia un buon investimento? Si tratta indubbiamente di un asset molto apprezzato. È in circolazione da un tempo pari alla storia del Mondo conosciuto, psicologicamente fornisce un senso di stabilità e durevolezza, pur essendo duttile e adatto a infinite lavorazioni. La scarsità di questo metallo, inoltre, è ciò che lo rende prezioso. Negli ultimi anni c’è stato un incremento della domanda di oro anche da parte degli istituti bancari, che possiedono delle riserve auree. L’oro è ritenuto utile per diversificar il rischio, in quanto mantiene il suo valore nel tempo, in barba all’inflazione. Inoltre è assai poco suscettibile alla volatilità del mercato. Il massimo storico del valore dell’oro è stato raggiunto nel corso della pandemia (e ancora prima nel 2011), mentre prima di questo evento, in realtà, stava perdendo quota dall’anno 2011.

È sicuro utilizzare l’oro come copertura inflazionistica?

Usare l’oro come copertura inflazionistica, in realtà, sarebbe un azzardo a seconda della situazione. Se si cerca di coprire un rischio sistematico, l’oro può essere una fonte di stabilità. Se invece si parla di un rischio unico, ovvero riguardante l’economia di un intero Paese, non si tratta davvero di una copertura efficace. Per coprire un aumento repentino dell’inflazione, l’oro è un buon investimento. Se invece si considera la proiezione su alcuni mesi, il metallo di per sé non fornirebbe alcuna copertura.

Non paga dividendi e interessi

Warren Buffett manifesta quasi una forma di avversione verso l’oro. Una delle sue motivazioni, è che questo metallo non pagherebbe i dividendi e gli interessi. Basandosi sull’andamento storico dell’oro, risulterebbe, ad oggi, che il suo andamento potrebbe dirigersi verso il basso, verso i livelli della crisi del 2008 (sarebbe un ribasso fra il 20 e il 30% dai livelli attuali). Se si vuole investire nell’oro, è bene tenere conto “dell’efficacia della strategia” che esso può avere in un dato momento storico.

