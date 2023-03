Lasciati conquistare dal taglio che sta facendo impazzire Vip e regine, ma non è il solito bob

Chiedi al tuo parrucchiere il taglio più alla moda di stagione, che ringiovanisce e addolcisce i lineamenti a qualsiasi età.

Cambio di stagione significa anche cambio armadio e quindi cambio look, ma non solo in termini di abbigliamento. La frizzante aria di primavera porta con sé la voglia di novità ed è quindi il momento giusto per dare una svolta al proprio look. Nello specifico, i capelli indeboliti dal freddo e dall’inquinamento dei mesi invernali hanno certamente bisogno di una sistemata.

Del resto, una leggera spuntatina restituisce alla chioma la giusta elasticità e forza per apparire anche notevolmente più luminosa. Ma se sei interessata a provare un look diverso, lasciati conquistare dal taglio che sta facendo impazzire celebrità e teste coronate di ogni età.

Non il solito caschetto

Il taglio più desiderato della primavera 2023 nasce in un salone di bellezza londinese, ma circola già tra le più amate star mondiali. E anche le donne delle famiglie reali non sono rimaste impassibili al fascino di questo bob fresco e sbarazzino.

Tra le altre, spicca la foto social della principessa Maria-Olympia di Grecia, che non ha perso tempo per mettere in mostra il nuovo taglio.

Lasciati conquistare dal taglio che sta facendo impazzire tutte e dalla variante perfetta per le over 50

Come anticipavamo, si tratta sostanzialmente di un bob che si caratterizza per le linee estremamente nette e precise: lo slick bob o slob. Niente ciuffi o frangette a impreziosirlo, bensì una simmetria semplice e funzionale: è infatti un taglio di facile manutenzione. Sposa bene qualunque tipo di capello, e se dal liscio vuoi passare al riccio basta stropicciarlo manualmente con oli e creme appositi.

Tuttavia, c’è un’altra sfumatura del bob che sta prendendo piede nel mondo della moda e dello spettacolo, specie tra le over 50. Si tratta del mob, ovvero un middle bob morbido in grado di dare più volume al capello e incorniciare perfettamente qualunque tipo di viso. Il gioco di scalature interne che lo contraddistingue è in grado di dare movimento e corposità anche ai capelli più fini e rovinati. Questo fa sì che lo styling sia stupendo anche quando asciughi i capelli al naturale.

In ogni caso, se vuoi mantenere la nitidezza e la bellezza del taglio il più a lungo possibile, puoi adottare questi piccoli accorgimenti. Innanzitutto, non lavare i capelli più di tre volte alla settimana ed evita di usare uno shampoo eccessivamente schiumogeno, controllando il pH. Procurati poi una maschera nutriente per garantire la morbidezza dei capelli e un siero o un olio anti crespo da applicare post asciugatura.

Se hai i capelli lisci e vuoi un effetto ondulato naturale, ti basta poi acquistare uno spray salino. Utilizzalo poi per creare delle onde naturali con le mani in fase di styling. Tra l’altro, il vantaggio più interessante del mob è la sua capacità di esaltare anche la chioma sale e pepe: insomma, viva i capelli grigi! E se proprio vuoi aggiungere al tuo taglio quel tocco in più, sappi che puoi personalizzarlo con frangia a tendina, sfilata o con il ciuffo.