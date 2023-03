Ritrovare l’amore a 70 anni: scopri subito chi è la nuova compagna di Francesco Moser, più giovane di lui di 20 anni!

L’incredibile notizia ha sconvolto i più e neanche il pubblico se lo sarebbe mai aspettato. Francesco Moser e Carla Merz hanno divorziato e lui avrebbe una nuova compagna. Ecco il suo nome.

“L’amor che move il sole e l’altre stelle” recitava Dante nella Divina Commedia, mentre sottolineava la forza incredibile di questo sentimento. È proprio questo il motore che gestisce i nostri rapporti sociali, che ci spinge con forza verso la persona amata, i nostri affetti e le nostre passioni. L’amore finito è proprio ciò che ha portato alla fine del matrimonio tra Francesco Moser, ex ciclista italiano più famoso di sempre, e Carla Merz. I due formavano una delle coppie più longeve del panorama delle celebrità, e lo sono rimasti per ben 42 anni. Un matrimonio solido, avvenuto nel 1980 e coronato dalla nascita dei 3 figli, Carlo, Francesca e Ignazio.

Quest’ultimo è diventato famoso dopo la sua partecipazione al GFVIP, che quest’anno probabilmente vedrà la vittoria di una donna. Proprio nel reality, Ignazio si è innamorato e fidanzato con la bella Cecilia Rodriguez, sua attuale compagna.

Ma ora, come una doccia gelata, è arrivata la notizia che nessuno si aspettava: i genitori di Ignazio divorziano. Sulla fine del rapporto i due non hanno rilasciato troppe dichiarazioni, anzi. Secondo l’ex ciclista, la vera notizia è che “lui e la moglie siano stati sposati per ben 42 anni”. Oggi Francesco Moser guarda avanti e a ben 71 anni ha già ritrovato l’amore. Si tratta di una donna ben più giovane di lui e i due oggi sembrano innamoratissimi. Ecco chi è la fortunata.

Ritrovare l’amore a 70 anni: ecco il nome della donna che ha fatto innamorare Francesco Moser e che condivide con lui la passione per il ciclismo

L’ambiente del ciclismo è stato il vero Cupido per Francesco Moser. Infatti, è proprio una campionessa di ciclismo trevigiana la misteriosa donna che ha rubato il cuore del famosissimo “sceriffo”, così com’era soprannominato Francesco Moser.

Il nome della fortunata sarebbe Maria Mosole, di 54 anni, ben 17 in meno rispetto al celebre ciclista. Caschetto biondo platino e una passione in comune così forte, dev’essere stato questo il motore che ha fatto scattare la passione tra i due. Anche lei arriverebbe da una famiglia di ciclisti, una questione di sangue quella che unisce Mosole allo sport. Proprio il ciclismo, infatti, è uno degli sport più completi in assoluto, che aiuterebbe a prevenire anche le malattie cardiovascolari, e non solo.

Una passione condivisa in famiglia

Andare in bici permette di avere un’ottica privilegiata sui paesaggi, di respirare aria buona e rigenerare corpo e mente. E regalando una sensazione di totale libertà. Sarà stata proprio la passione condivisa per questo sport ad aver fatto avvicinare e innamorare Francesco Moser e Maria Mosole, che oggi vivono il loro giovane amore.

Per il momento pare che i due non abbiano in programma di andare a convivere, ma che preferiscano godersi con relax la loro storia. Con ogni probabilità, però, saranno già avvenute le presentazioni in famiglia, e si suppone che Maria abbia già avuto contatti anche coi figli del suo compagno. Insomma, è possibile ritrovare l’amore a 70 anni e anche oltre, esattamente come ha fatto Francesco Moser. Non ci resta che fare un in bocca al lupo a questa nuova coppia!