Mantenere sempre puliti e brillanti i vetri delle finestre di casa non è per niente semplice. Basta qualche goccia di pioggia ed ecco sfumato il lavoro di ore e ore di pulizia. Se in inverno possiamo anche passarci sopra perché le finestre rimangono spesso chiuse, non è lo stesso in estate.

Abbiamo provato qualsiasi detergente in commercio, ma nulla sembra essere davvero efficace. Le macchie di pioggia sono tra le più ostinate perché spesso contengono anche sporcizia portata dal vento. Non sono come quelle di calcare che si depositano sul box doccia o sullo specchio del bagno, ad esempio. Quelle si rimuovono facilmente non lasciando aloni utilizzando una soluzione con acido citrico. Ma per avere un risultato altrettanto efficace sui vetri delle finestre possiamo utilizzare un rimedio della nonna.

Come eliminare velocemente le macchie di pioggia dai vetri di casa con questo trucco per renderli brillanti e senza aloni

All’epoca non c’erano così tanti prodotti a disposizione e bisognava ingegnarsi con quello che c’era. Eppure, il risultato era sempre impeccabile e le finestre erano così splendenti che ci si poteva specchiare. Riprodurre quell’effetto non è difficile, basta solo utilizzare i prodotti giusti e la tecnica giusta. L’ingrediente segreto che ci aiuterà a rimuovere sporco e aloni è un prodotto che abbiamo quasi tutti in casa. Stiamo parlando del talco borato, altrimenti conosciuto da tutti come borotalco. Questo prodotto cosmetico per l’igiene personale risulta davvero efficace per la pulizia dei vetri. E grazie al suo contenuto di acido borico è anche un perfetto antisettico.

Un trucco della nonna davvero efficace

Per lavare via le macchie e avere vetri splendenti abbiamo bisogno di 3 ingredienti. Ci occorreranno una confezione di borotalco, dell’acqua tiepida e un po’ di alcol denaturato. Basterà versare due cucchiai di borotalco in una bacinella con acqua tiepida e aggiungere un po’ di alcol. Imbeviamo un panno in microfibra, strizziamolo bene e passiamolo sui vetri da pulire. Sciacquiamo poi il panno e facciamo un’altra passata per rimuovere ogni residuo di prodotto. Ecco che i nostri vetri saranno puliti in un attimo e non avremo neanche un minimo di alone. Se, però, lo sporco è incrostato o le macchie sono lì da giorni, potrebbe essere necessario ripetere il procedimento. Se dovessimo notare ancora qualche alone, basterà passare sul vetro con un asciugamano vecchio asciutto.

Quindi, ecco come eliminare velocemente le macchie di pioggia dai vetri in poche mosse. Ricordiamoci di pulire bene anche le persiane e gli avvolgibili se vogliamo che l’effetto duri. In estate teniamo aperte le finestre molto più spesso e per questo i nostri vetri tendono a sporcarsi più facilmente.

