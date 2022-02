Ciascuno di noi possiede alcune caratteristiche del volto che vorremmo nascondere e modificare. Possono essere un doppio mento oppure un mento sfuggente, delle guance troppo piene o degli zigomi molto scavati.

Magari abbiamo già pensato addirittura di ricorrere ad interventi di chirurgia estetica ma in molti casi ciò non è necessario. Se sapremo usare il potere del trucco e del parrucco, avremo risultati incredibili senza bisturi né punturine.

Oggi vedremo, per esempio, un’acconciatura un po’ retrò, amatissima durante gli anni ’20, che è perfetta per coprire le orecchie a sventola.

Un semplicissimo trucco

I trucchi che i consulenti di immagine custodiscono gelosamente, sono spesso utilissimi per apparire più belli e attraenti. A volte bastano piccoli cambiamenti al nostro stile per apparire più alti, snelli e solari.

Quando si tratta della cura del volto, molti sottovalutano come un semplice ciuffo di capelli fuori posto possa peggiorare il nostro aspetto. Se useremo i giusti trucchi riusciremo a nascondere anche i difetti più visibili.

Se ogni volta che raccogliamo i capelli spuntano fuori in maniera molto evidente le nostre orecchie, potremo adottare una nuova tecnica.

Prima di raccogliere i capelli, dovremo far passare le ciocche frontali proprio sopra alle orecchie, in modo da coprirle. I padiglioni auricolari saranno così nascosti e contenuti dalla massa di capelli. L’effetto sarà simile a quello delle acconciature in voga all’inizio del secolo.

Perfetta per coprire le orecchie a sventola, questa semplice acconciatura nasconde anche l’attaccatura di capelli più irregolare

Ora possiamo completare l’acconciatura in una semplice coda di cavallo, sia bassa che alta. In alternativa, possiamo creare un elaborato french twist, anche noto con il nome di banana, o un morbido e versatile chignon.

Grazie a tre o quattro forcine i nostri capelli rimarranno perfetti anche per tutto il giorno. Queste acconciature sono molto semplici ma anche eleganti, perciò questi sono anche indicate in situazioni formali.

Come tocco finale, potremo accuratamente posizionare i capelli davanti in modo da incorniciare il viso dolcemente. Grazie a questo piccolo aggiustamento riusciremo non solo a coprire le orecchie, ma anche a coprire alcune imperfezioni dell’attaccatura.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo visto come snellire il viso rotondo e nascondere il doppio mento