In inverno, in ufficio o al lavoro, non abbiamo molte occasioni di seguire le mode del momento. Per l’estate il discorso cambia. Siamo più liberi di interpretare le tendenze moda e di adattarle al nostro personale gusto. L’estate 2022 è la stagione dei grandi ritorni, soprattutto per i capi che spopolavano negli anni Novanta. Per fare un esempio è tornata di grande attualità la chain bag ovvero le borse pochette con la tracolla a catenella.

Lasciamo nell’armadio pantaloni palazzo o pinocchietti colorati perché tutti nell’estate 2022 seguiranno questa moda in spiaggia ed in città

Qual è il simbolo più emblematico degli anni Novanta se non i jeans denim con la vita ascellare? Ebbene, grazie a questa ondata nostalgica dell’ultimo decennio dello scorso secolo, i jeans nel classico colore chiaro sono il capo più in voga del momento.

Denim: quale pantalone scegliere? Fra i tanti impieghi del tessuto denim troviamo i classici jeans ma in un modello che sta spopolando in tutti i marchi moda. I jeans cargo con tasche laterali sulle gambe. Si tratta di un pantalone comodo da portare al mare ma anche in città. In questo caso lo stile lo decide la calzatura. Se, infatti, viene abbinato ad un tacco stiletto, come le star hollywoodiane insegnano, avremo uno stile chic e giovane. Se, invece, lo abbiniamo alle classiche sneakers allora il nostro outfit urban sarà l’ideale per occasioni casual.

La gonna denim

Le gonne lunghe svasate in tessuto denim sono un altro gradito ritorno dagli anni novanta. In questo caso troviamo molti modelli che mixano sapientemente scampoli denim chiari e scuri. Le gonne in jeans possono essere abbinate anche ad un paio di stivali texani in perfetto stile cowgirl.

I giacchini

I giacchini demin hanno veramente fatto la storia dello streetwear anni ’90. In questo decennio il giacchino in jeans era come una divisa: tutti ne avevano uno nell’armadio. Con questo capo possiamo veramente giocare accostando stili diversi e materiali diversi. Indossato con un abito in rayon modello sottoveste può sdrammatizzare un outfit altrimenti troppo serioso.

Lasciamo nell’armadio i pantaloni palazzo perché sarà proprio l’abbigliamento denim a farla da padrone in quest’estate 2022.

Lettura consigliata

Abbiamo già nell’armadio questo bikini che indossavano le nonne e che ora impazza a Miami e Los Angeles