È ormai scoccata l’ora delle vacanze al mare, e gli italiani cominciano a riversarsi in grandi numeri sulle spiagge d’Italia e d’Europa. Ma molte donne si trovano di fronte a un dilemma quando arriva il momento di preparare la valigia: quale costume è meglio scegliere? C’è l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i modelli, si va dal bikini all’intero, dallo sgambatissimo al pantaloncino. Ma ultimamente si sta delineando un chiaro trend per quanto riguarda i modelli di moda e quelli che invece sono out. Per la gioia di chi vuole nascondere qualche imperfezione, i costumi formato mini stanno passando di moda.

Quest’anno saranno più gettonati i modelli coprenti, ovviamente insieme all’indispensabile pareo da mare. E se anche noi vogliamo lasciare nel cassetto il bikini a triangolino sgambatissimo e indossare invece qualcosa di più comodo, quali modelli è meglio scegliere? Ce n’è uno in particolare che ci garantisce il massimo della privacy e della comodità.

Scollatura ragionevole e pantaloncino coprente

Ma di che modello stiamo parlando? Semplicissimo: parliamo del costume da scuba con top chiusi, cioè che copre la scollatura e arriva alla stessa altezza di una normale maglietta. Il costume da scuba è nato per l’attività sportiva (in particolare per il sub) ma si sta diffondendo sempre di più tra i vacanzieri. In particolare il modello femminile offre qualche centimetro di stoffa in più rispetto agli striminziti triangoli del bikini. Ci permette quindi di goderci la giornata in spiaggia senza dover controllare di continuo che tutto ciò che deve rimanere coperto sia ancora coperto. Ma vediamo nel dettaglio com’è fatto questo costume.

Addio triangoli striminziti e costumi sgambatissimi, torna di moda questo modello per la spiaggia che copre le imperfezioni e non ci costringe a controllarci sempre

Esistono diversi tipi di costumi da scuba. Per una calda giornata in spiaggia, possiamo scegliere un modello ibrido tra quello sportivo e quello ricreativo. Dovremmo preferire il modello che lascia scoperte le spalle (esistono anche modelli a maniche lunghe) ma copre la scollatura e non è troppo sgambato. Generalmente questi costumi hanno la cerniera, per “customizzare” la scollatura, scegliamone uno con la cerniera davanti, che possiamo chiudere completamente o lasciare aperta in parte.

Abbiniamolo a uno skirtini per eliminare la sgambatura

Addio triangoli striminziti e costumi sgambatissimi, il costume da scuba che copre il petto è la soluzione per chi vuole la massima comodità in spiaggia. Ma se vogliamo qualcosa di ancora più comodo possiamo abbinare il costume da scuba con uno skirtini, cioè con la parte di sotto di un costume fatto a gonna, che copre l’inguine e può arrivare fino a metà coscia.

Approfondimento

L’accessorio indispensabile per una giornata in spiaggia senza paura dei ladri di borse