Andare in vacanza significa mettere da parte i problemi della quotidianità. Questo, però, non significa che la tecnologia venga messa da parte.

Anzi, ci sono diversi strumenti che tornano molto utili e aiutano a rendere ancor più bella la permanenza nei luoghi di villeggiatura. Nel fare la valigia per una settimana o un mese di vacanza può dunque tornare molto utile non dimenticare questi 5 oggetti tecnologici. Nessuno è uno strumento rivoluzionario, ma l’elenco è una sorta di promemoria.

A non andare in vacanza sono i dispositivi tecnologici

Meglio, ad esempio, portare una power bank. In vacanza si passa molto tempo fuori e inevitabilmente si consuma tanta batteria, rischiando di non poter ricaricarla durante la giornata.

Fare video, foto, utilizzare il navigatore o, semplicemente, condividere i momenti vissuti sui social network contribuisce a far scendere la percentuale di carica. La batteria portatile è uno strumento che può rappresentare una soluzione efficace.

Nel fare la valigia per una settimana o un mese di vacanza meglio non dimenticare questi 5 oggetti

Un ebook reader è un ottimo alleato per i momenti di relax. C’è chi continua a preferire i libri di carta, ma questa soluzione tecnologica consente di limitare l’ingombro in valigia. Una possibilità da sfruttare soprattutto se si deve partire in aereo e ogni centimetro di valigia è prezioso.

E, a proposito di relax, non può mancare la buona musica. Sia che ci sia da viaggiare a lungo, magari in treno, o che ci si trovi in spiaggia, è sempre utile portare delle buone cuffie. Senza fili o con il cavo, a seconda delle proprie esigenze.

Caricabatterie: una questione a cui prestare molta attenzione

Una delle dimenticanze più comuni sono i caricabatterie dei dispositivi tecnologici. È scritto al plurale, non a caso. Speso ogni oggetto ha entrate diverse e si finisce per dimenticarne qualcuno. L’ideale, prima di fare la valigia, è metterli in fila e contarli, avendo cura che ci siano tutti quelli che servono a caricare lo smartphone, il power bank, l’ebook reader, lo smartwatch.

Qualora, inoltre, si vada ad alloggiare in spazi condivisi con altre persone può essere utile acquistare un caricabatterie a ingresso multiplo per i cavi di ricarica. Questi consentono, cioè, di caricare più dispositivi in una volta, aggirando il problema eventuale di poche prese a disposizione.

Il quinto oggetto da non dimenticare nel fare la valigia per le vacanze

E, a proposito di corrente elettrica, attenzione al luogo in cui si va in vacanza. Se si si va all’estero c’è il rischio di imbattersi in prese di corrente che potrebbero non essere compatibili con le proprie spine. Vale la pena informarsi sul luogo che si raggiunge e impossessarsi, prima di partire, di un adattatore da portare in valigia. In commercio, tra l’altro, se ne trovano di universali.

Potrebbe, invece, non essere uno strumento di uso comune, ma molto utile il cavo OTG. Conoscerne le funzionalità, potrebbe rappresentare un fattore in grado di ritenerlo un altro oggetto da portare in vacanza.

