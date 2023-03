Lasagne senza besciamella: prova questa ricetta per avere un primo piatto sempre cremoso e mai asciutto!

Non hai idee sul primo piatto da servire agli ospiti? Ecco la ricetta perfetta per accontentare grandi e piccini: le lasagne senza besciamella, un piatto che appartiene alla tradizione gastronomica italiana e che si prepara in modo facile e veloce. Vediamo come fare.

Le lasagne senza besciamella sono la versione leggermente più light della classica ricetta della nonna. Un piatto goloso dal sapore avvolgente, ideale per una portata domenicale, oppure da servire per un’occasione speciale. Il risultato sarà morbido e cremoso. Per un risultato perfetto si consiglia di non far restringere troppo il ragù sul fuoco. Per un risultato perfetto, meglio dare un’occhiata anche ai segreti della nonna e preparare un ragù buono da leccarsi i baffi. Inoltre, meglio lasciare da parte una po’ di salsa di pomodoro, così da utilizzarla all’occorrenza ed evitare una pasta troppo asciutta e secca.

Ingredienti per un primo piatto da Oscar

Di seguito, scopriamo gli ingredienti e le dosi per 4 persone.

Ingredienti:

250 g di sfoglia fresca all’uovo per lasagne;

300 g di carne macinata (manzo);

300 g di passata di pomodoro;

240 g di ricotta vaccina;

40 g parmigiano grattugiato;

1 carota;

costa di sedano;

cipolla;

mezzo bicchiere di vino rosso;

basilico q.b.;

sale, olio extravergine d’oliva e pepe q.b.

Lasagne senza besciamella: procedimento

Per realizzare le lasagne in modo impeccabile, senza sentire la mancanza della besciamella si consiglia di partire con la preparazione del ragù. Quindi, tritare la cipolla in maniera sottile, poi, tagliare il sedano e la carota a dadini. Inserirli in una casseruola dai bordi alti e far cuocere con un filo generoso d’olio. A tal proposito, ricordiamo anche che gli esperti hanno stilato una classifica sull’olio extravergine migliore da acquistare al supermercato. Lasciar soffriggere per qualche minuto.

Poi, unire la carne macinata e farla rosolare qualche secondo. A questo punto, sfumare con il vino rosso e lasciar cuocere a fiamma bassa. Subito dopo, aggiungere la passata di pomodoro e poi insaporire con il sale e il pepe. Lasciar cuocere pian piano e mescolare di tanto in tanto. Trascorso il tempo di cottura, versare una parte del ragù sul fondo di una pirofila e distribuirlo uniformemente. A questo punto, creare il primo strato con la sfoglia all’uovo. Poi, coprire con uno strato di ragù. Aggiungere anche la ricotta a ciuffetti e cospargere con il parmigiano grattugiato. Ripetere le operazioni fino all’esaurimento degli ingredienti.

Far cuocere le lasagne al forno alla temperatura di 180°C e cuocere per una ventina di minuti. Poi, impiattare e guarnire con qualche fogliolina di basilico ed il gioco è fatto.