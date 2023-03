Come fare una genovese che non puzza di cipolla: mai più finestre aperte col segreto delle nonne napoletane

Il trucco delle nonne napoletane per una genovese che non puzza di cipolla - proiezionidiborsa.it

La genovese è un primo piatto adattissimo ad un’occasione speciale o ad un semplice pranzo della domenica. Tuttavia, ogni volta che la prepari ti ritrovi ad avere una cucina che puzza di cipolla e sei costretto ad aprire la finestra. Vorresti evitare di farlo? Ti sveliamo il segreto delle nonne napoletane grazie al quale dirai addio per sempre al cattivo odore.

Quando prepari alcune pietanze la tua cucina finisce inevitabilmente per assumere un cattivo odore. Un esempio ne sono i broccoli oppure il cavolfiore. Per fortuna è molto facile prendere precauzioni ed evitare che la casa finisca per puzzare da cima a fondo. Infatti, i rimedi a questo inconveniente sono molto noti e diffusi.

Però, non sono solo le verdure ad emanare cattivo odore quando vengono cotte. Anche un primo piatto come la genovese fa lo stesso. La colpa è sicuramente della cipolla, che fa puzzare l’intera cucina e spesso anche le stanze vicine. Ti sveliamo dunque come fare una genovese che non puzza di cipolla.

L’ingrediente segreto che farà scomparire il cattivo odore

Per scacciare la puzza dovrai usare un ingrediente che probabilmente hai in dispensa. Si tratta dell’aceto bianco, spesso usato anche per le pulizie casalinghe.

Molte persone lo usano per detergere i pavimenti, il forno, la lavatrice e molto altro ancora. Tuttavia, nella maggior parte dei casi trova impiego in cucina come condimento. È uno di quelli più diffusi e utilizzati in assoluto nelle case italiane.

Come fare una genovese che non puzza di cipolla in pochi semplici passi

Dunque, ora sai cosa ci vuole per evitare che la genovese emani cattivo odore. Una volta che ti sarai procurato l’occorrente, puoi procedere come ti diremo.

Il trucco della nonna di cui ti stiamo per parlare andrà applicato prima di procedere alla preparazione della pasta. Infatti, consiste nell’immergere le cipolle che userai per il sugo all’interno di una miscela di acqua e aceto. In questo modo annullerai l’acidità della cipolla, causa della puzza che si sprigiona quando prepari la genovese.

Così facendo risolverai anche un altro problema

Come è noto a tutti, tagliare la cipolla fa spesso piangere. Immergendola in acqua e aceto prima ancora di tagliarla eviterai che questo accada. Quindi, risolverai ben due problemi: non piangerai quando taglierai la cipolla e, soprattutto, eviterai che la tua genovese faccia puzzare casa. Vale la pena provare questo trucchetto geniale!

