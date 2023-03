Olio extravergine d’oliva: ecco le migliori marche da scegliere al supermercato secondo importanti test

L’olio extravergine d’oliva è un prodotto amatissimo e indispensabile in cucina. In commercio si trovano tantissime varietà, per soddisfare qualunque esigenza del consumatore. Quello che usiamo è di qualità? Scopriamolo insieme.

Fa parte degli elementi essenziali della dieta Mediterranea, è tra le fonti principali di grassi e può essere tranquillamente consumato sia a crudo che cotto. Insomma, non servono presentazioni per l’olio extravergine d’oliva, soprattutto se è un prodotto made in Italy.

Scegliere l’olio migliore tra gli scaffali del supermercato non è facile, soprattutto considerando la grande quantità di prodotti presenti. Tuttavia, per eliminare ogni dubbio ci hanno pensato gli esperti di Altroconsumo, stilando la classifica dell’olio extravergine d’oliva migliore che si trova in circolazione. Dunque, dopo aver scoperto la bevanda vegetale migliore e la crema alle nocciole da usare come alternativa alla Nutella, Altroconsumo ci consiglia il condimento da comprare.

Differenze da non sottovalutare

Per distinguere l’olio extravergine da quello vergine sono diversi i parametri. Sicuramente la differenza più sostanziale risiede nel sapore differente, nel sapore e nell’acidità. Quest’ultima, infatti, deve essere di 0,8 g per 100 g di prodotto nell’olio extravergine.

Per un olio vergine, invece, può arrivare fino a 2 g per 100 g. Inoltre, per legge, l’olio extravergine non deve presentare nessun difetto di sapore e aroma. Le qualità inferiori agli standard previsti dovranno essere vendute come “olio d’oliva”. Prodotto che si mescola all’olio raffinato.

Olio extravergine d’oliva: la classifica

I dati riportati sono del 2021 e le analisi effettuate hanno fatto emergere, innanzitutto, che tutti i campioni presi in esame erano conformi ai parametri previsti dalla legge. Per quanto riguarda i test delle proprietà organolettiche dei prodotti si è riscontrata qualche criticità. Di tutte le marche analizzate, solo 9 hanno superato i test con un punteggio ottimale.

L’olio che ha ottenuto il punteggio più alto è stato il Monini Bios 100 per cento Italiano, con 78 punti. Il prezzo medio è di circa 8 euro a confezione.

Vince, invece, il premio del miglior acquisto, quindi di prodotto con il miglior rapporto qualità e prezzo il Desantis Classico con 71 punti.

La classifica, poi, continua con: