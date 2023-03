Trasforma il tuo balcone o giardino in un’oasi di colori e profumi. Bastano soltanto questi 3 fiori per far provare invidia a tutto il vicinato!

La primavera è ormai alle porte e finalmente possiamo dedicarci a qualche attività all’aria aperta, come il giardinaggio. Quest’anno, tra la vasta gamma di fiori da poter coltivare, consigliamo di puntare l’attenzione su queste tre varietà che sicuramente sapranno conquistare chiunque. Trasforma il tuo balcone o giardino! Ecco alcuni consigli.

Con l’arrivo imminente della primavera, tutti gli appassionati di giardinaggio sono ormai in grande fermento. Ora è il momento di ritagliarsi un po’ di tempo libero, riprendere in mano gli attrezzi e pensare a quali fiori piantare, sia per rallegrare gli spazi esterni della casa, sia per rallegrare sé stessi.

Il giardinaggio, infatti, è anche un hobby che porta numerosi benefici per la salute mentale e fisica. Sperimentare la terra tra le dita, osservare le piante crescere e fiorire e prendersi cura del proprio giardino sono attività che aiutano a ridurre lo stress e a migliorare l’umore, oltre a essere un’opportunità per passare del tempo all’aria aperta.

Ma quali piante scegliere per adornare il proprio giardino o il balcone? In questo articolo, andremo a descrivere le caratteristiche di tre piante particolarmente adatte per la stagione primaverile e che faranno morire d’invidia tutto il vicino per via della loro bellezza. Scopriamo insieme quali sono, come sono fatte e, soprattutto, di quali cure necessitano per crescere sane e rigogliose.

La calla: una vera e propria cascata di colori

Cominciamo con la zantedeschia, comunemente nota come calla. Si tratta di una pianta rizomatosa perenne della famiglia delle Aracee originaria dell’Africa centrale e meridionale. Essa è caratterizzata da foglie verdi e sagittate, che si originano direttamente dal rizoma, e da una particolare infiorescenza chiamata spadice, avvolta da una foglia colorata chiamata spata. Le infiorescenze possono essere di vari colori a seconda della varietà: dal rosa al rosso, dall’arancione al giallo, dal porpora al marrone.

La Calla germoglia, in genere, da febbraio a maggio, e può essere coltivata facilmente in giardino o in vaso. Predilige l’esposizione al sole, ma non diretta ai raggi solari e, per questo motivo, è sempre meglio posizionarla in un luogo semi-ombreggiato. Per crescere in maniera corretta, inoltre, il terreno deve essere umido, fertile e arricchito con un concime liquido per piante fiorite. Quest’ultimo si può distribuire direttamente durante l’irrigazione, una volta a settimana durante la primavera. La Calla, infine, va innaffiata regolarmente e abbondantemente durante il periodo della fioritura, ma evitando di bagnare i fiori per non danneggiarli.

Trasforma il tuo balcone o giardino coltivando il geranio: ecco le due varietà più eleganti

Un’altra pianta da avere per forza quest’anno è il pelargonium, comunemente conosciuto come geranio. Si tratta di una pianta erbacea originaria dell’Africa australe e appartenente alla famiglia delle Geraniaceae. Questo vasto genere comprende circa 400 specie di piante erbacee coltivate come ornamentali in tutto il Mondo. Tra le varietà più comuni e più apprezzate, ci sono il geranio edera e il geranio imperiale. Il geranio edera ha un portamento pendente ed è la scelta ideale per balconi e terrazze. I suoi fiori, che sbocciano dalla tarda primavera alla fine dell’estate, sono composti da cinque petali colorati, che variano dal bianco al rosa, dal rosso al viola-purpureo.

Il geranio imperiale, invece, è una specie originaria del Sudafrica, con un portamento eretto fitto e rami ricoperti da foglie. Produce fiori molto vistosi dal bianco al viola spesso screziato con molte sfumature di tonalità diverse.

Il geranio può essere coltivato sia in giardino che in vaso. Riguardo all’esposizione, la pianta preferisce le posizioni soleggiate e riparate dal vento e dalle correnti d’aria. Il terreno invece deve essere ben drenato e caratterizzato da un terriccio composto da torba e terra argillosa. Inoltre, richiede annaffiature frequenti soprattutto in periodi di siccità e gran caldo, ma è importante evitare ristagni idrici che possono provocare il marciume delle radici e del colletto.

Una pianta con i fiori di cera che quasi nessuno conosce

Infine, abbiamo la Hoya memoria è una piccola pianta originaria delle Filippine, conosciuta anche come fiore di cera, per la particolarità dei suoi petali che sembrano fatti, appunto, di cera. In generale, si tratta di una pianta che si presenta come una rampicante con foglie verdi scure e piccoli fiori di colore bianco o rosa pallido con centro rosso. Oltre alla bellezza dei suoi fiori, essa si fa apprezzare anche per il profumo, che ricorda quello del caramello.

Per il resto, parliamo di una pianta rustica, molto semplice da coltivare sia in giardino che in vaso. Predilige: terreni sabbiosi e ben drenati; irrigazioni regolari ma moderate (le radici della Hoya

memoria tendono a seccare o a marcire se la quantità di acqua non è adeguata) e luoghi molto

luminosi, ma senza i raggi diretti del sole. Quindi cosa aspetti? Trasforma il tuo balcone o giardino piantando questi fiori e lasciati travolgere dalla loro bellezza!