Avere un corpo allenato e ben proporzionato è un obiettivo molto comune. Avere un fisico tonico e ben scolpito, evitando braccia flaccide e puntando ad avere glutei sodi e alti è il sogno di tante persone.

Di certo la sedentarietà è il primo nemico per non arrivare ai risultati sperati, ma anche l’alimentazione potrebbe condizionare non poco.

Infatti se non mettiamo in tavola le pietanze più adatte e manteniamo uno stile di vita sano, non andremo così lontano. Bevande piene di zucchero e ricette a base di grassi e frittura non sono proprio il massimo per chi vorrebbe dimagrire e scolpire il fisico.

Se abbiamo qualche rotolino di grasso non improvvisiamo diete, ma affidiamoci a un dietologo e nutrizionista, per affrontare al meglio il periodo di dimagrimento.

Se vogliamo fare qualche semplice esercizio in casa, non ci sarà bisogno di acquistare troppi attrezzi. Infatti, c’è l’allenamento che aiuta a snellire gambe e cosce con soli 2 oggetti che abbiamo tutti in casa.

Inoltre, nelle belle giornate, potremo fare circa 30 minuti di camminata, non troppo lenta, per avere gambe sottili e in forma, da capogiro.

L’allenamento che aiuta a snellire gambe e cosce con soli 2 oggetti che abbiamo tutti in casa

Basta un po’ di creatività per trovare delle alternative ai famosi elastici (bande elastiche) che solitamente ritroviamo in palestra. Quelli professionali hanno diversi colori, in basi al tipo di resistenza, ma recuperando alcuni accessori potremo imitarli.

Il primo sostituto efficace è un vecchio paio di collant, non troppo sottili, in modo che siano resistenti. Usiamone più di uno se vogliamo un livello di allenamento più intenso. È un’ottima occasione per riutilizzare, in modo intelligente, un oggetto che altrimenti finirebbe nel cestino dei rifiuti

. Un’altra possibile alternativa è usare la cintura dell’accappatoio o un asciugamano arrotolato. In tutti i casi saranno molto utili per svolgere dei semplici esercizi utili a rendere cosce e gambe più magre e snelle.

Gli esercizi

Per tonificare ed eliminare il grasso, facciamo dei classici squat. In piedi a gambe divaricate alla stessa larghezza delle spalle, pieghiamo le gambe, come per sederci e contraiamo i glutei. l’elastico, o le calze riciclate, vanno posizionale intorno le gambe, sopra il ginocchio. In questo modo dovremo mettere maggiore impegno per allargarle quando scendiamo.

Un altro esercizio per le cosce, ma anche per i glutei, è l’adduzione dell’anca. In piedi, posizioniamo l’elastico fatto in casa sotto il ginocchio o alla caviglia e divarichiamo la gamba lateralmente, in modo da contrastare la resistenza dell’attrezzo. Facciamolo anche alzando la gamba frontalmente, alternando prima la destra e poi la sinistra. Anche distesi di lato, allo stesso modo apriamo e chiudiamo le gambe leggermente con l’elastico sotto il ginocchio.