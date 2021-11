Pulire la casa è un vero e proprio lavoro. Occupa diverse ore della nostra vita e ci ripaga con un ambiente sano e pulito in cui vivere, o almeno dovrebbe. Sì, perché purtroppo capita che nonostante il tempo impiegato a pulire, il risultato non ci soddisfi affatto. Ci capita spesso coi vetri, che rimangono opachi o piene di schizzi. Fortunatamente però basta imparare i cosiddetti “trucchi del mestiere” per pulire in modo efficace e intelligente. Ad esempio, nel caso dei vetri basterà evitare questi comuni errori.

C’è però un’altra parte della casa che spesso si rivela piuttosto difficile da tirare a lucido, cioè i pavimenti. Ma non disperiamo, perché i pavimenti saranno splendenti e profumati senza aloni grazie a questo stratagemma poco conosciuto che stiamo per illustrare. Oltretutto, non abbiamo bisogno di comprare nuovi detergenti o attrezzi per la pulizia. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è spesso già in casa, magari anche in dispensa.

Ecco perché i nostri pavimenti sono pieni di aloni

Cominciamo dal detersivo parlando di contenuto e quantità. In molti credono che aggiungere più detersivo porterà ad avere una superficie più pulita. In realtà non è affatto così. Infatti, in questo modo non facciamo altro che lasciare residui di detersivo sul pavimento, che creano i famigerati aloni. Quindi, riduciamo le dosi di detersivo al minimo, magari anche a qualche goccia, se lo combiniamo a ingredienti naturali

Infatti, basterà allungare la mano dentro la dispensa per estrarre tre ingredienti paladini del pulito. Questi sono l’aceto di vino bianco o di mele, il bicarbonato e il limone. Basterà una piccola dose di ognuno nel nostro secchio di acqua tiepida per creare il detersivo perfetto. Questa soluzione è veramente ottima, se si hanno bambini o animali, dal momento che spesso entrano in contatto diretto col pavimento.

A questi ingredienti possiamo aggiungere qualche goccia di olio essenziale di tea tree, per igienizzare e profumare. Ne basteranno 10 gocce per un secchio pieno.

I pavimenti saranno splendenti e profumati senza aloni grazie a questo stratagemma poco conosciuto

Il vero segreto, però, per dei pavimenti davvero puliti sta nell’acqua che utilizziamo. Infatti, utilizzando sempre la stessa per ogni ambiente della casa spesso non facciamo altro che spargere la sporcizia. Per capirlo basta guardare il colore dell’acqua quando la gettiamo via, che diventa cioè di una sfumatura di marrone. Alcuni consigliano di utilizzare due secchi, uno per strizzare lo straccio sporco e uno per rimmergerlo e continuare a passarlo. Questa soluzione però a volte si rivela poco pratica. Quindi un’alternativa può essere cambiare l’acqua almeno una volta durante la pulizia della casa.