Pochi lo sanno ma non solo alle Poste si può fare lo SPID ma anche in quest’altro comodissimo posto

Oggigiorno quasi per fare qualunque cosa necessitiamo di Internet e degli appositi dispositivi che se ne servono.

Ciò per molti aspetti semplifica estremamente la vita. Molte sono le azioni ormai eseguibili tranquillamente e velocemente da casa e seduti al nostro pc.

Allo stesso tempo, spesso, per usufruire di determinati servizi, sono necessari però alcuni passi preliminari.

Questo è il caso dello SPID, il sistema pubblico di identità digitale, diventato l’unico modo per accedere ai vari servizi online della Pubblica Amministrazione.

Lo SPID è necessario per poter sbrigare diverse faccende online. Ad esempio per iscriversi a determinati concorsi o nelle graduatorie di insegnamento, ma anche per l’accesso online all’INPS, INAIL e all’Agenzia delle Entrate. È, dunque, fondamentale.

Lo SPID in pratica si basa su un nominativo e una password personali che ci identificano e che vanno utilizzati, laddove richiesto, per identificarci.

Per poterlo avere vi è un apposito sito governativo che illustra quali siano i vari gestori in grado di fornirlo e le modalità con cui crearlo.

In ogni caso, oltre a compilare dei moduli, bisogna effettuare il riconoscimento. Questo può avvenire attraverso webcam, audio-video con bonifico, tramite CIE, CNS o firma digitale, o, ancora, di persona.

La maggior parte delle persone tende a prediligere quest’ultima modalità, poiché è più pratica e semplice. Solitamente, per farlo, si scelgono come gestore le Poste Italiane e vi ci si reca. A tal proposito, ricordiamoci che la procedura non è più gratuita.

Indubbiamente l’Ufficio Postale generalmente è un luogo alla portata di tutti. Qualcuno, però, potrebbe trovarlo scomodo. Magari perché distante da casa o incompatibile a livello di orari e tempistiche. Ebbene, in realtà esiste anche un altro luogo facilmente raggiungibile dai più per fare il riconoscimento di persona, si tratta delle tabaccherie Mooney SisalPay.

Come fare lo SPID in tabaccheria

Per attivare lo SPID prima di tutto bisogna essere maggiorenni. Servono poi sempre:

documento d’identità valido;

tessera sanitaria;

indirizzo e-mail e numero di cellulare personali.

Bisognerà andare sul sito del gestore scelto, in questo caso, per il riconoscimento in tabaccheria, su InfoCert ID. Da qui lo si potrà attivare in una decina di minuti, compilando l’apposito format con tutti i dati richiesti e caricando i propri documenti.

Si potrà dunque scegliere la modalità di riconoscimento selezionando la tabaccheria abilitata più vicina a noi.

Una volta ultimata la procedura, basterà recarsi presso la stessa con il codice che abbiamo ricevuto tramite e-mail. Tale modalità ha un costo di 7.99 euro.

Per gestire e usare il nostro SPID, ricordiamo che sarà necessario anche scaricare l’App di InfoCert ID.

