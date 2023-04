Fortuna e prosperità in un piatto d’argento a maggio per questi 3 segni zodiacali

Prendere le occasioni al volo è il segno di una mente organizzata e flessibile. Certi treni infatti potrebbero passare una volta per non ripresentarsi più. Quali segni dovrebbero farsi trovare alla fermata nelle prossime settimane?

Guardando le stelle di maggio si notano alcune tendenze. Saturno in Pesci cederà strada poco dopo il plenilunio, mentre Giove transiterà in Toro dopo svariati anni. Per non parlare della piccola eclissi lunare nello Scorpione nella prima parte del mese, mentre in maniera molto simbolica Marte e Venere saranno prossime nella seconda. Insomma, le stelle transitano ma noi dovremmo assecondarle. Come premio potrebbero esserci fortuna e prosperità in un piatto d’argento a maggio e da sfruttare al massimo. Vediamo chi deve cogliere la palla al balzo.

Marte con Venere arride ai segni passionali

Il Capricorno ha dovuto sopportare le conseguenze di un’ingiustizia. Il rancore non è il metodo più sensato, se non altro perché rischia di far bruciare le opportunità della pace. Poi perché è possibile una via d’uscita possibile nel giro di poco tempo. La ruota della vita semplicemente gira. E quando potranno sfruttare la situazione capovolta, è bene ricordare che bisogna costruire ponti d’oro al nemico che fugge. Ciò non deve far perdere loro una buona dose di pragmatismo. Insomma, il cielo sembra dire: costruire e credere nelle cose. Il cambio sta per arrivare e maggio sarà il mese giusto. In ambito lavorativo potremmo trovarci in una situazione favorevole da capitalizzare, mentre in ambito sentimentale dobbiamo prestare attenzione alle parole.

I figli del segno del Sagittario sono spesso attratti dal fascino dei piaceri passeggeri. Ciò che è fugace e transitorio, come la bellezza di una rosa, attira la loro attenzione. Ma la persona previdente sa che se coltiva un giardino di rose, potrà godere dei loro petali profumati con maggiore regolarità. L’opportunità che si presenta è proprio questa: fare il grande salto dal precario allo stabile. Giove, pianeta della razionalità e della crescita, presidia questo passaggio fondamentale a maggio. Non dovremmo mancarlo, perché dopo la primavera e l’estate ritorna un lungo inverno. E se qualcuno di loro ha bisogno di rigenerarsi dal profondo, potrebbero provare con il metodo di Sofia Goggia.

Fortuna e prosperità in un piatto d’argento a maggio e da sfruttare al massimo

Il segno dei Gemelli può brindare perché Venere in Marte asseconda le loro corde più profonde. Innamorati profondamente della vita e della compagnia delle persone, sono in genere caratteri determinati e volenterosi. Sanno passare dal commuoversi guardando una serenata d’amore al rinsaldare i ranghi in vista di una sfida nel giro di pochi attimi. Queste doti sono molto importanti nella vita, specie quando le sfide riguardano le loro passioni. Ad esempio, se trovassero un pacco di biscotti, magari uno dei 3 biscotti eletti migliori al Mondo, sono fenomenali nel terminarli subito.

Ma non bisogna mai cedere in eccesso ad una delle due parti. L’ottimismo non deve del tutto prevalere su una visione razionale. A maggio le probabilità di capitalizzare un successo sono alte. La lezione è investire sempre nel futuro con intelligenza. Questo è il solo modo per ripararsi il più possibile dai colpi avversi.