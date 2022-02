Con la Legge di Bilancio per il 2022 sono tante le novità, ma soprattutto le proroghe dei Bonus, davvero importanti per le famiglie. Se qualche Bonus, infatti, ha subito limitazioni, qualche altro è stato prorogato per consentire a chi non lo avesse ancora fatto di ottenere un’importante agevolazione. Magari di realizzare il proprio sogno e di mettere su famiglia acquistando la prima casa. Ad ogni modo prima di affrontare delle spese o iniziare qualsiasi tipo di lavori è opportuno farsi consigliare da esperti per non rischiare di avere brutte sorprese. Tra le tante novità introdotte, in materia di edilizia, la Legge di Bilancio proroga il Bonus previsto per i giovani.

Con la circolare n.3 del 4 febbraio 2022 l’Agenzia delle Entrate conferma che non pagheranno IVA i giovani che acquisteranno casa direttamente dal costruttore. Anzi con la predetta circolare fa un punto su tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio in riferimento alle imposte indirette.

In particolare il Bonus prima casa under 36 è stato introdotto dal Decreto Sostegni-bis per favorire l’autonomia abitativa dei giovani d’età inferiore a 36 anni. Si tratta in particolare di agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della prima casa. Tale agevolazione era prevista per tutti gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 ed il 30 giugno 2022. Ma la Legge di Bilancio ha prorogato tale agevolazione di ulteriori 6 mesi, portando il termine di scadenza al 31 dicembre 2022.

L’Agenzia delle Entrate conferma che non pagheranno IVA e tasse questi contribuenti che acquistano casa nel 2022

Pertanto i giovani under 36 con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro che acquistano il primo immobile potranno godere di quest’importante agevolazione. In particolare costoro potranno fruire dell’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale al momento del rogito notarile.

Inoltre nell’ipotesi in cui l’atto sia soggetto a IVA, si riconosce un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore. Tale credito si può portare in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce. Nonché dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto o in compensazione, tramite F24. I giovani pertanto avranno ancora l’intero anno a disposizione per decidere di acquistare casa risparmiando.

Infine nella medesima circolare si riportano altre importanti agevolazioni. Tra queste si conferma la riduzione dell’IVA al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali. In particolare per le somministrazioni fatturate relative ai consumi stimati o effettivi per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

