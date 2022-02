L’Agenzia delle Entrate comunica un’importante agevolazione per i lavori fino a 10.000 euro che potranno trasformarsi velocemente in rimborsi

Con la tanto attesa Legge di Bilancio molti temevano per modifiche in senso peggiorativo nel settore dell’edilizia. Per fortuna, per chi ancora non avesse deciso, c’è ancora tempo per rinnovare e ristrutturare casa apportando anche miglioramenti dal punto di vista energetico. Sebbene sia stata prevista qualche stretta in materia di Superbonus, la Legge di Bilancio ha anche previsto uno snellimento di procedure per chi effettua piccoli lavori a casa.

A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate comunica un’importante agevolazione per i piccoli lavori per i quali non ci sarà l’obbligo del visto di conformità. Inoltre informa che dal 4 febbraio 2022 saranno sbloccate le comunicazioni relative ai Bonus edilizia. A tale scopo, sarà anche aggiornato il canale di riferimento con le novità legislative previste dalla Legge di Bilancio.

Ad informare delle novità è la stessa Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 28 gennaio 2022. Pertanto, i contribuenti potranno comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, senza necessità del visto di conformità. Tale agevolazione vale anche per i lavori in edilizia libera.

Mentre tale obbligo permane per il Bonus facciate e per il Superbonus. Con tale semplificazione si riusciranno a superare i nodi amministrativi e burocratici che molto spesso bloccavano le banche nell’acquisto dei crediti. Pertanto tale notizia, appresa molto favorevolmente da chi acquista i crediti, renderà agevole il processo di rimborso del credito e la sua trasformazione in liquidità.

Nel Comunicato stampa tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate informa di aver anche pubblicato le Faq dove si chiariscono i dubbi dei cittadini, imprese e professionisti. In particolare, tra i chiarimenti che qui interessano vi sono anche quelli relativi alle novità sull’edilizia libera e gli interventi d’importo inferiore a 10.000 euro.

Il D.L.n.157/21 aveva introdotto l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese per lo sconto in fattura o cessione del credito. Tale obbligo riguardava anche i Bonus diversi dal Superbonus. L’Agenzia delle Entrate con una circolare aveva chiarito che tale obbligo si sarebbe applicato alle comunicazioni trasmesse per via telematica all’Ente a partire dal 12 novembre 2021.

Ma la Legge di Bilancio n.234/21 ha cambiato orientamento. Infatti ha previsto che l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese non si applica per i Bonus diversi dal Superbonus. Pertanto, per i lavori di edilizia libera e per gli interventi d’importo non superiore a 10.000 euro non occorrerà più il visto di conformità.

Ciò a decorrere dal primo gennaio 2022. Tale disposizione, entrata in vigore dal primo gennaio, si applicherà alle comunicazioni di opzione per lo sconto o cessione trasmesse a decorrere da tale data. Pertanto anche chi ha sostenuto le spese a dicembre 2021, anche mediante lo sconto in fattura, sarà esente dall’obbligo, purché invii la comunicazione dal 1°gennaio. Ovvero non sarà tenuto all’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità. L’unica eccezione riguarda gli interventi del Bonus facciate.

