Spesso, sulle pagine di ProiezionidiBorsa, abbiamo parlato di multe e sanzioni in capo agli automobilisti, che commettono illeciti di vario genere (a volte impensabili). Sappiamo, per esempio, che il conducente dell’auto rischia grosso se tiene il veicolo in sosta con il motore acceso o se getta oggetti dal finestrino. Molto più raramente abbiamo affrontato l’argomento delle regole, che chi si sposta a piedi deve rispettare.

Eppure, il Codice della Strada riguarda anche i pedoni. Anche loro rischiano di essere sanzionati se non rispettano la legge, che a volte vieta comportamenti che possono sembrarci del tutto normali. Per esempio, l’articolo n. 190 del suddetto Codice prevede multe salate al pedone che passeggia per strada senza prestare la dovuta attenzione. Andiamo ad analizzare la regola più da vicino, enumerando non solo le sanzioni monetarie, in cui il pedone può incappare, ma anche le altre conseguenze.

Niente risarcimento danni per il pedone che non rispetta l’articolo n. 190 del Codice della Strada

Il sopracitato articolo n. 190 del Codice della Strada afferma che il pedone deve camminare sul marciapiede, quando presente. Non si tratta di un consiglio per la sua incolumità, ma di un obbligo. Di conseguenza, se il pedone venisse coinvolto in un incidente stradale, qualora si trovasse sulla carreggiata e non sul marciapiede, potrebbe non ricevere alcun risarcimento.

Chiaro è che esistono anche altri fattori da dover considerare, come la visibilità e il senso di marcia del pedone rispetto a quello delle auto. In ogni caso, però, il pedone che non cammina sul marciapiede ha un concorso nella responsabilità dell’incidente.

Ma il caso di sinistro stradale non è necessario per far scattare le sanzioni amministrative a carico del pedone poco diligente. Quest’ultimo, infatti, può essere multato semplicemente per la sua negligenza.

Multe salate al pedone che passeggia per strada senza rispettare questa semplice regola

Il pedone che non cammina sul marciapiede, anche se presente a lato della carreggiata, rischia multe che vanno dai 25 ai 100 euro. Ci sono alcune deroghe a questa legge. Se il marciapiede non è presente, il pedone può ovviamente camminare lungo il bordo della carreggiata. Anche in questo caso, però, dovrà tenere un comportamento ben preciso, ossia camminare in senso contrario a quello delle auto. Solo se la strada è a senso unico, allora può continuare a camminare nello stesso senso di marcia delle vetture, sia sul lato destro che sul lato sinistro.

