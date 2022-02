Sono innumerevoli le spese che ogni anno le famiglie si trovano ad affrontare. Si pensi ad esempio alle spese scolastiche, mediche, all’affitto o alla rata del mutuo e molte altre ancora. Il nostro legislatore, costantemente attento alle necessità dei nuclei familiari, ha previsto diverse agevolazioni. Come ad esempio la possibilità di detrarre numerose spese sostenute da tutti i nuclei familiari, come quelle del dentista, o del logopedista. L’Agenzia delle Entrate riconoscerà rimborsi a chi indicherà nella dichiarazione dei redditi 2022 le spese sostenute durante il 2021.

A rendere note le voci di spesa che potranno portarsi in detrazione è la stessa Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 31 gennaio 2022. Trovano spazio nella dichiarazione dei redditi persone fisiche numerose novità, oltre al Superbonus 110%. In particolare sono presenti numerosi Bonus previsti per agevolare le famiglie come il Bonus musica. O ancora, il credito d’imposta per l’acquisto con IVA della prima casa per gli under 36. L’Agenzia delle Entrate pertanto informa che sono presenti i nuovi modelli dichiarativi 2022 per le persone fisiche, le società e gli enti non commerciali.

L’Agenzia delle Entrate riconoscerà rimborsi a chi presenterà questa dichiarazione entro la fine di novembre

Oltre ai modelli, l’Agenzia delle Entrate fornisce anche tutte le istruzioni che le persone fisiche dovranno seguire per la presentazione in via telematica della dichiarazione. Il nuovo modello, che il contribuente dovrà presentare entro il 30 novembre, tiene conto di tutte le disposizioni e novità introdotte per l’anno d’imposta 2021.

In particolare nel modello, oltre al Superbonus, si trovano tutte le agevolazioni e Bonus previsti nel 2021. Tra questi il Bonus musica, ovvero la detrazione dalle tasse di spese fino a 1.000 euro per l’iscrizione, l’abbonamento a scuola di musica e conservatori. Potranno fruire della predetta detrazione le famiglie con figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni frequentanti le predette scuole.

Il Bonus relativo all’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua. Ovvero il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute previsto al fine di ridurre il consumo di plastica e di razionalizzare l’utilizzo dell’acqua. Nel Modello si ritrova anche il credito d’imposta previsto per l’acquisto con IVA della prima casa dedicato ai giovani under 36.

Trovano poi spazio gli aumenti delle detrazioni riguardanti le spese veterinarie e il Bonus mobili. Quest’ultimo, infatti prorogato al 2024 è il Bonus previsto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la casa oggetto di ristrutturazione. Consiste in una detrazione del 50% sull’acquisto dei mobili per un importo di 10.000 euro. Mentre per gli acquisti effettuati nel 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è stato di 16.000 euro.

Si ricorda infine che il nuovo modello Redditi dovrà presentarsi in via telematica entro il 30 novembre 2022.