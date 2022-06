Uno dei problemi più grossi che potremmo incontrare prossimamente è legato al consumo dell’energia e dell’acqua. I prezzi stanno lentamente aumentando. Inoltre nel futuro prossimo sembra che non siano disposti a scendere. Ecco allora che conviene creare qualche strategia, che permetta di risparmiare sulle utenze domestiche.

Si cerca in tutti i modi di risparmiare per pagare delle bollette meno care. Certo non è facile, perché luce e gas infatti non siamo noi a produrli, ma entrano in casa grazie alle ditte fornitrici. Risparmiare perciò diventa non sempre facile e la soluzione potrebbe trovarsi altrove.

Un modo per poter risparmiare in modo adeguato, sarebbe quello di rendersi autonomi. Sarebbe a dire cercare di non far dipendere la propria abitazione da terzi dal punto di vista energetico. Si potrebbe fare ciò impiantando dei sistemi a pannelli solari, oppure sfruttando l’energia del vento. Queste soluzioni che sfruttano le energie rinnovabili sono eccezionali. Sia se la casa fosse esposta ai venti, sia che abbia una buona esposizione al sole, è possibile realizzare un impianto alternativo.

Per quanto riguarda l’energia eolica, oggi esistono delle soluzioni di piccole dimensioni molto efficaci. Con queste è possibile avere addirittura elettricità gratis per diversi anni. Bisogna solo investire all’inizio una spesa che parte dai 2.000 euro. Questo costo verrà ammortizzato nei primi anni. Poi tutto il resto sarà energia gratuita. Addirittura quella che avanza, la si potrà vendere alle ditte fornitrici. Un altro problema è rappresentato dall’acqua.

L’acqua potrebbe scarseggiare, allora ecco 5 trucchetti utili per risparmiare sui consumi idrici e sulla bolletta

Con l’aumento delle temperature e il cambiamento climatico in corso, in molte zone del pianeta l’acqua comincia a venir meno. Anche in Italia vi sono delle zone in cui non piove da diversi mesi. L’acqua diventa così un bene prezioso, che non va assolutamente sprecato. Per far fronte a questa situazione, ecco qualche trucchetto utile.

Ve ne sono alcuni abbastanza noti come quello di sistemare dei filtri rompigetto ai rubinetti di casa. Questa semplice mossa potrebbe far risparmiare circa 6000 litri d’acqua all’anno.

Una seconda regola viene incontro ad un’abitudine diffusa. Sarebbe opportuno chiudere i rubinetti quando ci si lava i denti o si fa la barba. Si calcola che ogni persona, facendo in questo modo, potrebbe risparmiare circa 2500 litri d’acqua all’anno.

Poiché l’acqua potrebbe scarseggiare, allora ecco 5 trucchetti utili in famiglia. A volte in casa si ha un rubinetto che gocciola. Si pensa che una goccia d’acqua non incida tanto sul consumo, e così si evita la riparazione. Invece si calcola, che quella piccola perdita faccia consumare circa 21.000 litri d’acqua all’anno.

Anche il water che perde potrebbe ingannare. Si pensa, che quel debole filo d’acqua non debba consumare molto. E invece si calcola che si disperdono circa 52.000 litri d’acqua all’anno in questo modo.

Sempre nella zona bagno sarebbe utile sostituire la vaschetta del water, con quella a doppio comando. Uno scarico del water infatti consuma 12 litri di acqua. Quello a doppio comando permette di ridurlo alla metà, per le esigenze più veloci. In questo modo si potrebbero risparmiare circa 26.000 litri d’acqua.

Risparmiare acqua permette di pagare fatture più leggere. Ma anche di aiutare la nazione in questo periodo in cui si avvertono le conseguenze dei cambiamenti climatici.

