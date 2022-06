Ne è passato di tempo dalla comparsa dei primi telefoni cellulari e di quando erano un oggetto nelle mani di ben poche persone. Oggigiorno tutti abbiamo un telefonino e lo utilizziamo costantemente. Sicuramente è l’oggetto più usato da tutti. Proprio in base all’importanza che ormai riveste nella nostra vita ci teniamo affinché duri il più possibile. Stare senza ormai sembra impossibile e tutti evitiamo volentieri di affrontare nuovamente la spesa per acquistarne un altro.

Per mantenere a lungo un cellulare, particolare attenzione dovremmo porre sulla batteria. Sarà bene adottare stratagemmi per risparmiare la batteria e farla durare, di modo da evitare continui cicli di ricarica. Allo stesso tempo sarà fondamentale anche sapere come e quando conviene caricarla per preservarne il buono stato.

Lasciare attaccato alla corrente lo smartphone tutta la notte

È abitudine molto diffusa caricare di notte la batteria dell’iPhone e degli altri cellulari. Una scelta comoda dovuta al fatto di non usufruirne mentre dormiamo e che ci garantisce una ricarica piena quando ci servirà al risveglio.

Risaputo però come siano in molti a sconsigliare questa pratica. Questa convinzione deriverebbe dal fatto che ovviamente nessuno di noi si sveglia nel pieno della notte per staccare la spina del caricatore. Di conseguenza l’afflusso continuo di corrente durante tutta la notte surriscalderebbe la batteria e, oltre a deteriorarla, potrebbe portarla anche all’esplosione.

Una volta appresi i possibili danni, nel dubbio si cercherà di evitare di caricare il cellulare durante le ore notturne. Eppure non ci sarebbe bisogno di cambiare le nostre abitudini per stare tranquilli, ma solo di assicurarci di una funzione.

Caricare di notte la batteria dell’iPhone e del cellulare Android preservandola e senza rovinarla è possibile con questa efficacissima mossa

Nel dubbio che davvero le conseguenze di una carica notturna possano essere negative sarà meglio approfondire e trovare una soluzione che ci faccia sentire sicuri.

In realtà sembrerebbe che oggigiorno i moderni cellulari non corrano il rischio di raggiungere elevate temperature caricandosi. Soprattutto, vi è da dire, che nella maggior parte esiste una funzione che lo evita: il caricamento ottimizzato.

Una funzione che si attiva in automatico sugli iPhone che hanno iOS 13 e versioni successive. Il telefono apprende le nostre abitudini e se sa che di notte rimarrà attaccato a lungo alla corrente, completerà la carica solo poco prima che lo staccheremo. In questo modo la batteria non si deteriora poiché avrà la piena carica per minor tempo.

Qualora non fosse in funzione, possiamo applicare il caricamento ottimizzato dalle Impostazioni, precisamente andando in Batteria e Stato della Batteria.

Poiché la sua attività si ricollega alle nostre abitudini, nel caso cambino potrebbe non entrare in funzione automaticamente. In questo caso sarà necessario ritoccare alcune Impostazioni della Privacy e della Localizzazione.

La medesima funzione sarebbe presente anche sui dispositivi Android 12 o successivi. Funzionerebbe ugualmente ma l’attivazione potrebbe differire in base ai modelli di telefono. La si dovrebbe trovare menzionata come carica adattiva.

Approfondimento

