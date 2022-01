Quante volte ci è capitato di sentirci paralizzati dall’indecisione nella corsia del supermercato dedicata ai prodotti per capelli? Ci sono shampoo dedicati a chi ha i capelli lisci, ricci, ondulati, grassi, secchi, grigi, colorati, shampoo per chi ha la pelle sensibile, shampoo dai profumi più disparati. Lo stesso vale per balsami, maschere, oli, gel e prodotti per lo styling di ogni genere. Normale sentirsi in imbarazzo quando è il momento di mettere un prodotto nel carrello. Spesso chi ha i capelli ricci non si avventura nemmeno tra i prodotti commercializzati apposta per le ricce.

Ma questo in realtà è un errore, perché c’è uno strumento in particolare, fondamentale per chi ha i ricci, che può essere utilissimo per tutti i tipi di capelli. E può dare enormi benefici anche a chi ha i capelli dritti come degli spaghetti. Quindi, anche chi ha i capelli lisci dovrebbe sfruttare questo prodotto utilissimo. Mettiamolo nel carrello per avere sempre una chioma al top. Vediamo perché.

Ma di quale prodotto stiamo parlando? Si tratta di uno strumento che sempre più donne dalla chioma ricciuta conoscono e utilizzano quotidianamente. Parliamo del balsamo leave-in. Ma che cos’è il balsamo leave-in? Semplicissimo, si tratta di un balsamo che si lascia dentro ai capelli, cioè un balsamo senza risciacquo. Potrebbe sembrare un’idea bislacca impiastricciare i nostri capelli con un prodotto così nutriente e poi non risciacquarlo. Ma niente paura: se sappiamo usarlo bene non ungerà e non appesantirà i capelli, anche i capelli lisci.

Anche chi ha i capelli lisci dovrebbe usare questo prodotto commercializzato per le ricce che fa miracoli per una chioma morbida e lucente

Ma quali sono i benefici del balsamo senza risciacquo per i capelli lisci? In una parola: nutrimento. Anche chi ha i capelli lisci, infatti, ha spesso problemi di secchezza e crespo. Trovare l’equilibrio giusto tra una chioma ben idratata e una chioma unta e appesantita non è semplice. Ma il balsamo senza risciacquo potrebbe essere una soluzione anche per i capelli non texturizzati, se vogliamo una chioma sempre ben nutrita e morbidissima.

Come utilizzarlo se si hanno i capelli lisci

Se si hanno i capelli lisci è importante applicare il balsamo senza risciacquo soltanto sulle lunghezze dei capelli, e non sullo scalpo. In questo modo i capelli non risulteranno unti. Usiamone una piccola quantità e applichiamolo quando i capelli sono bagnati.

Lasciamoli asciugare all’aria. Attenzione anche all’applicazione delle maschere nutrienti. Non saltiamo questo passaggio, o la nostra maschera potrebbe essere inutile.