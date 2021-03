I capelli secchi e fragili sono un inconveniente che può colpire ciascuno di noi, soprattutto durante la bella stagione, quando è ancora più importante avere una chioma idratata e sempre in ordine.

Ovviamente per contrastare la secchezza di capelli e scalpo è bene utilizzare prodotti specifici, come uno shampoo e un balsamo pensati apposta per i capelli secchi.

A volte però, shampoo e balsamo non bastano, e i nostri capelli hanno bisogno di un’idratazione in più. In questo caso, la soluzione migliore è quella di applicare una maschera idratante e rigenerante utilizzando un prodotto naturale. Possiamo idratare i capelli con molti oli diversi, compreso il comune olio di oliva che usiamo per cucinare. C’è però un olio in particolare che fa miracoli per noi e non lascia i capelli unti.

Vediamo l’olio migliore per idratare i capelli senza ungerli per una chioma sempre perfetta.

Olio di lino per combattere i capelli fragili

Una buona maschera per capelli fatta con ingredienti naturali deve saper ridonare ai nostri capelli lucentezza e robustezza ma senza ungere la chioma e lo scalpo. Ma qual è l’ingrediente ideale da aggiungere alla nostra routine di bellezza? L’olio migliore per idratare i capelli senza ungerli per una chioma sempre perfetta è l’olio di semi di lino. L’olio di semi di lino è preziosissimo non soltanto in cucina, ma anche per il benessere di pelle e capelli. Vediamo come usarlo.

Applichiamo una maschera nutriente

L’olio di semi di lino è uno degli oli più antichi e il suo successo non è mai tramontato.

Quest’olio ha infatti proprietà emollienti e nutrienti, ed è un preziosissimo alleato dei capelli. Ci può aiutare a combattere capelli secchi e doppie punte. Va bene utilizzato in piccole dosi come balsamo dopo aver lavato i capelli, ma il metodo più efficace per usarlo è quello di fare un vero e proprio impacco. Utilizziamo abbondante olio di lino sui capelli prima di lavarli, lasciandolo in posa almeno un paio di ore. Poi procediamo al lavaggio dei capelli come al solito. Avremo una chioma morbida, lucente e idratata.

Per proteggere i nostri capelli anche dal sole, c’è un altro olio naturale perfetto come crema solare naturale per i capelli, ecco quale.