Cuoce in 5 minuti il budino al cioccolato della nonna, golosissimo anche senza burro e uova

Un dolce invitante e veloce da preparare è la soluzione perfetta per soddisfare la fame improvvisa. In queste situazioni un buon budino potrebbe proprio fare al caso nostro. Perché è facile da realizzare e non richiede l’esperienza di uno chef. In più si fa con pochissimi ingredienti e lo si può gustare in ogni occasione, previa conservazione in frigorifero.

Nella ricetta di oggi abbiamo voluto inserire davvero poco. Non ci saranno né burro né uova, per cui il risultato finale sarà una prelibatezza leggerissima e genuina. Cosicché ci regaleremo una merenda coi fiocchi, prendendoci una pausa magari dal nostro hobby fai da te preferito.

È delizioso e cuoce in 5 minuti il budino al cioccolato della nonna

Cosa c’è di più goloso del cioccolato? Proprio questo ingrediente sarà il protagonista indiscusso. Ma vediamo meglio tutto ciò di cui avremo bisogno per la preparazione e nel composto per 4 persone:

500 ml di latte intero;

100 g di zucchero bianco circa;

50 g di amido di mais;

30 g di cacao in polvere;

granella di nocciole a piacere.

Cominciamo adagiando in una ciotola il cacao in polvere. Aggiungiamo zucchero e amido di mais e mescoliamo tutto per bene. Dopodiché, poco alla volta versiamo anche 200 ml di latte freddo. Amalgamiamo perfettamente tutti gli ingredienti girando con un cucchiaio il composto, che alla fine dovrà risultare bello uniforme. A questo punto prepariamo un tegame con la quantità restante di latte e aggiungiamo ancora un po’ di zucchero.

Mettiamo tutto sui fornelli a sobbollire a fuoco medio, quindi aggiungiamo latte e cacao preparati in precedenza. Infine abbassiamo la fiamma e facciamo bollire il composto, mescolandolo in continuazione con una frusta. Non dovremo aspettare molto, perché cuoce in 5 minuti il budino al cioccolato della nonna. Dopodiché potremo finalmente spegnere tutto e travasare l’impasto in appositi stampini, in attesa che si raffreddi. Poi li chiuderemo uno alla volta nella pellicola e li lasceremo in frigo a compattare per diverse ore. Non appena saranno pronti potremo impiattare i budini, versandoli a testa in giù nel piatto. Per un tocco di fantasia, possiamo decorarli con una manciata di granella o della panna montata. È il momento di divorare le nostre specialità, senza scordare poi di fare qualche esercizio veloce per rimettersi in forma!

Cosa fare se il budino non si stacca

Vedere il nostro budino uscire dagli stampini e restare perfettamente integro è un sollievo. Ma non è scontato che questo accada, soprattutto se il dolce non ne vuole sapere di staccarsi. Ad ogni modo, potrebbe venirci in aiuto un piccolo ma geniale trucchetto che farà sì che il composto venga via in un baleno.

Per attuarlo dovremo procurarci prima di tutto una bacinella. Scaldiamo dell’acqua e quando sarà tiepida versiamola dentro. Ora vi immergiamo lo stampo, prestando attenzione a non bagnare anche il budino. Attendiamo giusto due o tre minuti, che dovrebbero bastare per ammorbidire i lati e dilatarli. Infine, ci basterà passare la lama di un coltello sul bordo, mettere il piatto sopra il budino e capovolgere la forma per farlo uscire comodamente.