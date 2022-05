Il look estivo è pronto. Pochi e semplici capi per un outfit fenomenale. Con l’estate non si può giocare molto con le sovrapposizioni, e quindi indossare lupetti, camicie, giacche e poi cappotti.

D’estate un solo capo per zona basta. Magari una maglietta, canottiera o camicia per il sopra, mentre per il sotto possiamo optare per un pantalone o una gonna, in diverse lunghezze.

Ci sono alcuni capi che sono di grande tendenza quest’estate, ma non tutti sono facilissimi da abbinare. C’è il pantalone a gamba larga e a vita alta che è veramente il capo cool dell’estate. Ma per valorizzarlo è importante saperlo abbinare correttamente, sennò si andrà a perdere la sua bellezza.

E il pantalone è solo un esempio. Perché potremmo continuare con le scarpe, i cappelli di stagione, i crop top e le camicie. Queste ultime, ad esempio, per l’estate saranno caratterizzate dal collo bowling e uno specifico tessuto riciclato.

Quindi da una parte già sappiamo quale camicia indossare, sappiamo le scarpe da preferire, che possono essere mocassini oppure espadrilles, non resta allora che scoprire la gonna.

Se la camicia è a tinta unita, la gonna sarà invece sinonimo di estate e vitalità. Quindi un rigoroso sì a stampe e colori forti.

Spopolano queste gonne lunghe dalle stampe estive e gioiose che stanno bene con mocassini e camicie

Addio tinta unita e diamo invece il benvenuto a fantasie e stampe che portano la mente subito su una bella spiaggia assolata.

La prima, che sicuramente è in grado di raccontare al meglio questa dimensione, è la gonna di Farm Rio. Questa presenta un taglio asimmetrico ed è decorata con un motivo tropicale, Macaw Leaves, che trae ispirazione dalla foresta pluviale brasiliana. Ha una silhouette a portafoglio con lunghe frange rosa ed è realizzata in tessuto voile, quindi dal tocco morbidissimo.

Paco Rabanne propone invece una gonna decorata con il tema Sunrise, realizzata in morbido cotone-jersey organico, con uno spacco profondo laterale e delle frange impreziosite da perline sull’orlo finale della gonna.

Realizzata sempre in voile, come la prima, è la gonna di Rixio. La particolarità di questo prodotto è che la stessa designer, Orlagh McCloskey, ha dipinto a mano la stampa Holiday sulla gonna. Essa presenta delle morbide pieghe che creano un ipnotico movimento quando la si indossa. E allora per l’estate spopolano queste gonne lunghe dalle stampe estive e noi non dobbiamo fare altro che indossarle.

