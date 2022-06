Quando ci tocca scegliere un libro da comprare è bene chiedere dei consigli. Sia che siamo degli infaticabili lettori sia che non abbiamo la fortuna di avere l’hobby della lettura, è sempre meglio sentire il parere di chi ne sa più di noi. Sì, perché i librai sono delle persone che conoscono la realtà del mercato dei libri, vedono cosa si vende di più e cosa piace di più agli italiani. Molto spesso, inoltre, sono i primi a leggere direttamente quei libri che consigliano e dunque sanno dirci qualcosa di preciso.

Su internet è possibile trovare la classifica sempre aggiornata dei libri più letti e quella del maggio scorso è la seguente. Infatti, ecco i libri più venduti in Italia e sono da leggere tutti d’un fiato.

Demon slayer

Il libro più venduto in Italia nello scorso mese è Demon Slayer, di Joyoharu Gotuge. Il libro racconta la storia di Tanjiro, orfano di padre che cerca con il suo lavoro di mantenere tutta la famiglia. Tuttavia, un incubo cambierà la sua percezione delle cose e lo porterà a caccia di fantasmi.

Il secondo libro più venduto è un altro romanzo, ma questa volta scritto da un autore italiano. Parliamo di Roberto Saviano e del suo “Solo è il coraggio. Giovanni Falcone”, in cui il saggista scrive una storia romanzata di Giovanni Falcone. La trama cerca di ripercorrere sia i fatti storici sia soprattutto il coraggio di un uomo che ancor prima di lottare la mafia ha cercato di capirla e di spiegarla a tutti.

I libri più venduti in Italia sono da leggere assolutamente perché affascinanti e scorrevolissimi

In terza posizione troviamo un libro che è a metà tra un giallo e un romanzo. Si intitola “Rancore” e il suo autore è Gianrico Carofiglio. Il libro tratta di un omicidio, dell’investigazione che ne segue e una faccenda che sembrava già risolta. In realtà, si tratta forse di una messa in scena che l’autore cerca di raccontare e risolvere attraverso le pagine del libro.

In quarta posizione, infine, troviamo il “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom. Parla della storia di due orfani che vengono adottati da una famiglia. Sono un ragazzo esperto di pianoforte e una ragazza molto delicata che fa degli incontri molto particolari. Infatti, cercare di scacciare il fantomatico fabbricante di lacrime e vivere una vita migliore sarà lo scopo di tutta la sua vita.

