Lacca o schiuma per fissare i capelli? Ecco qual è meglio scegliere e gli usi che non ti aspetti

Per apparire in ordine oltre che dal parrucchiere anche a casa preferiamo prenderci cura della capigliatura con prodotti specifici. Scegliamo shampoo e balsamo per capelli grassi, secchi, crespi o colorati. Per lo styling compriamo soprattutto la lacca e la schiuma. Scopriamo qual è meglio usare e in che modo.

Tra i prodotti più utilizzati dal parrucchiere e a casa dopo lo shampoo ci sono la lacca e la schiuma.

La lacca serve per tantissimi usi. Quello più noto è senza dubbio legato al fissaggio. Dopo aver fatto boccoli, onde o ricci una spruzzata farà durare più a lungo l’acconciatura. Una buona lacca deve venir via con una spazzolata. Dobbiamo sapere, però, che è utilissima anche sulle ciocche umide.

Lacca o schiuma per fissare i capelli? Ogni prodotto può servire per molti usi

Per lisciare o fare i capelli mossi, spruzziamo la lacca per i capelli a distanza e poi usiamo spazzola o bigodini e phon. Sulle radici prima dell’asciugatura può dare volume. Ci può servire anche sui capelli asciutti prima della piastra. Spruzzarla su uno spazzolino pulito del mascara può servire per avere sopracciglia in ordine o i capelli lisci davanti se abbiamo la coda. Sul filo da cucito ci permette di farlo entrare subito nella cruna dell’ago. Spruzziamola su un panno prima di togliere il pelo di cani o gatti dal divano o dai pantaloni. Un po’ di lacca sui fiori secchi li farà durare più a lungo intatti.

Diversi tipi di spuma per i capelli

Esistono ormai tanti tipi di schiuma e dovremmo fare attenzione al momento dell’acquisto. La cosa migliore sarebbe sceglierne una adatta a noi. C’è quella idratante e leggera, quella a fissaggio forte, nutriente,

anticrespo e anche con protezione solare. C’è per i capelli ricci o lisci.

La spuma per capelli è un alleato importante, quindi, per trattare, modellare, ridefinire e anche proteggere.

Per lisciare, dopo aver lavato e tamponato con un asciugamani i capelli distribuiamo una piccola noce di prodotto. Per evitare il volume, passiamolo da metà lunghezza fino alle punte, ciocca per ciocca. Adesso usiamo spazzola e phon. Quando la chioma è ben asciutta, possiamo passare la piastra e fissare ulteriormente con la lacca.

Come mettere la schiuma sui capelli ricci

Con i capelli ricci procediamo così. Laviamoli e togliamo il grosso dell’umidità con un asciugamani oppure un panno grande in microfibra. A questo punto chiniamo la testa sul davanti e distribuiamo una o due noci di schiuma sui capelli. Raccogliamoli tra le dita e avviciniamoli al cuocio capelluto. Non resta che asciugare con phon e diffusore. Dopo aver sollevato la testa. Possiamo definire qualche ciocca con pochissima spuma oppure con dell’olio di lino. Se i capelli sono mossi mettiamo la spuma sempre quando sono bagnati e modelliamoli con le dita oppure con la spazzola rotonda per fare le onde.

Se invece vogliamo dare solo un po’ di volume, spruzziamo poca spuma sul palmo della mano. Adesso passiamo un pettine e applichiamo il prodotto solo sulle radici. Asciughiamo mantenendo il phon sulla zona qualche secondo. Lacca o schiuma per fissare i capelli? Abbiamo notato che la lacca servirebbe soprattutto per modellare e per il fissaggio. La spuma potrebbe nello stesso tempo modellare, fissare e trattare il capello. In base alle nostre esigenze, quindi, sceglieremo il prodotto più adatto tra i due.