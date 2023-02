Spazzola rotonda, piatta o pneumatica? Ecco quelle da usare e come non rovinare i capelli

Curare il nostro aspetto comporta delle azioni quotidiane specifiche. Per la pelle del viso e i nostri capelli compriamo molti prodotti. Dovremmo fare attenzione anche agli accessori. Per esempio potrebbe essere utile sapere la differenza tra vari modelli di spazzola e come usarli.

Tra le spese che spesso affrontiamo ci sono quelle per il trucco. Facciamo uso anche delle creme per il viso.

Per quanto riguarda i capelli, in commercio ormai ci sono shampoo, balsamo e tutto ciò che serve allo styling, come lacca, spuma, gel. Per la piega ormai sono indispensabili gli asciugacapelli, le piastre e i ferri.

Non dobbiamo però trascurare degli accessori per mantenere bella la nostra chioma, ossia pettini e spazzole.

Spazzola rotonda, piatta o pneumatica? Vediamo quale usare sui nostri capelli

Quando decidiamo di comprare una spazzola dovremmo fare attenzione ad alcuni fattori. In primo luogo è importante fare caso al materiale. Quelle antistatiche in legno o con setole in cinghiale potrebbero essere più delicate. Per quanto riguarda la forma, la spazzola piatta è ideale per i capelli lisci. Le setole possono essere dure oppure più flessibili per adattarsi ai capelli un po’ mossi.

La spazzola rotonda può servire soprattutto nel momento della piega insieme al phon. In questo caso potremmo prenderne una con il corpo forato, in modo da far passare l’aria calda. Per fare i boccoli la spazzola rotonda è l’alleato del parrucchiere e anche il nostro.

Quella con diametro minore servirà in caso di capelli corti. Se li abbiamo medio lunghi compreremo una spazzola dal diametro maggiore.

La spazzola pneumatica

Un altro tipo di accessorio utile per la chioma sarebbe la spazzola pneumatica. Si tratta di un modello con un cuscino da dove escono le setole naturali o di altro materiale. In base alla pressione esercitata il supporto si abbassa seguendo il movimento sulla testa e sulla ciocca. Sarebbe consigliata specialmente in caso di capelli fini e fragili.

I prezzi sono variabili. Ce ne sono di molto economiche, ma se vogliamo scegliere quella in legno, ad esempio, il costo medio si aggira intorno ai 10,00 euro. Per praticità se vogliamo farci le onde o i ricci morbidi potremmo acquistare le spazzole ad aria, elettriche. In questo caso potremmo spendere dai 30,00 euro in su.

Come pulire le spazzole

Si dovrebbe districare la chioma prima dello shampoo e una o due volte al giorno. Spazzolare i capelli scioglie i nodi e specialmente la sera ci libera dai residui di polvere e prodotti per lo styling. Per non spezzarli cominciamo a passare la spazzola sulle punte. Per i capelli secchi sarebbe utile un prodotto idratante da distribuire grazie a questo accessorio.

Spazzola rotonda, piatta o pneumatica? Scegliamo quella più adatta a noi senza trascurare la pulizia almeno una volta a settimana.

Innanzitutto togliamo con le dita i capelli impigliati. Potremmo usare anche delle forbici. Poi immergiamo le setole in una bacinella con acqua e un po’ di shampoo oppure di sapone liquido. Lasciamo in ammollo per 30 o 60 minuti e poi liberiamo la spazzola dai residui di capelli e di sporco passando un panno pulito. Risciacquiamo e asciughiamo per bene con un asciugamano. Ogni tanto potremmo usare acqua e aceto.

Sulla spazzola in legno passiamo soltanto un panno bagnato con acqua e alcune gocce di olio di tea tree.