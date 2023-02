Sai che puoi usare il talco in ben 10 modi? Scoprili tutti e lasciati sorprendere dal risultato

Il talco è un prodotto cosmetico presente in molti bagni delle nostre case. Il suo uso spesso però è alquanto limitato. Lo si utilizza principalmente dopo aver cambiato il pannolino ai bambini. Ebbene non stiamo sfruttando tutte le sue potenzialità, infatti ha diverse funzioni per la cura della persona dalla testa ai piedi, letteralmente.

Il talco si ricava da un minerale formato da magnesio e silicio. È il minerale più morbido in assoluto, tanto è vero che lo si utilizza come punto di riferimento per la durezza di pietre e minerali nella Scala di Mohs. Il talco in polvere che conosciamo avrebbe proprietà traspiranti e lenitive. Spesso per amplificarne l’azione nella cura personale si trova associato ad altre sostanze, quale mentolo, calendula ecc…

È un prodotto spesso applicato sulla cute dei neonati contro le irritazioni al cambio del pannolino poiché assorbente. In realtà però ha tanti utilizzi da sfruttare a qualunque età.

Lo sai che puoi usare il talco in ben 10 modi e non solo per la pelle?

Il primo metodo per utilizzarlo indubbiamente è spalmarlo sul corpo dopo il bagno. Aiuterebbe infatti ad asciugare la pelle più velocemente e creerebbe anche un senso di tepore, oltre a infondervi il suo profumo. Sarebbe consigliato evitare però le parti intime perché vi è il dubbio possa risultare nocivo. Grazie alle sue caratteristiche, il talco sarebbe un ottimo alleato contro il sudore, proprio perché potrebbe assorbirlo. In virtù di ciò risulterebbe perfetto da usare sui piedi. Non solo ne contrasterebbe il cattivo odore ma potrebbe anche prevenire la formazione di funghi e micosi.

D’estate poi eviterebbe lo sfregamento delle cosce, oltre a lenirne l’irritazione. Uno strato di talco, infatti, asciuga il sudore sulla pelle e la conseguente frizione nei punti di incontro. Risulterebbe un toccasana anche contro la pelle grassa e l’acne. Basterà creare una maschera prendendo un po’ di talco e mescolandolo con dell’acqua, fino a ottenere una consistenza pastosa. Si stenderà sul viso e dopo qualche minuto di posa si risciacquerà. Il viso apparirà impoverito di sebo e più uniforme. Per la pelle secca sarà meglio utilizzare altri prodotti per evitare maggiore disidratazione. Attenzione a non inalare il talco durante l’utilizzo perché potrebbe avere controindicazioni.

Chicche preziose di bellezza

Molte donne sono solite utilizzare la cipria per armonizzare il colorito del viso durante il make up. Ebbene, se l’avessimo terminata potremmo stendere un po’ di talco con un pennello al suo posto. Allo stesso tempo, mischiandolo con il fondotinta lo renderemo più opaco e naturale. Un velo di talco potrà anche sostituire il primer, ad esempio sulle labbra sarà prezioso per fissare il rossetto, senza ingerirlo ovviamente.

Versandolo invece in uno smalto lucido potremmo ottenere una bella tonalità matte. Sarà come avere due smalti al prezzo di uno. Spolverato sui capelli prima di pettinarli invece diventa un favoloso shampoo a secco per averli puliti quando non abbiamo il tempo di lavarli. Un piccolo trucchetto per evitare di legarli. Infine, mettere un po’ di talco sulla pelle prima di depilarsi con la ceretta la farebbe aderire meglio. Ugualmente funzionerebbe anche con il rasoio elettrico maschile per fare la barba, eviterà che sfreghi e conseguenti arrossamenti. Adesso sai che puoi usare il talco in ben 10 modi diversi e saprai sfruttarlo in ogni occasione.