I mascara migliori non li paghi per forza un capitale, li trovi anche a 4 euro ed ecco cosa fare se secca

I mascara migliori non li paghi per forza un capitale-proiezionidiborsa.it

Secondo i test condotti da Altroconsumo, fra i mascara più validi ci sono anche alcuni low cost . Scopriamo i marchi sul podio e delle dritte per utilizzarli fino in fondo.

Altroconsumo è un’associazione nata allo scopo di rendere consapevoli le scelte dei consumatori. Come di consueto conduce dei test sui prodotti di largo consumo per redigere una classifica dei migliori sul mercato. Quello che ci viene fornito è un quadro positivo soprattutto per il portafoglio.

I mascara migliori non li paghi per forza un capitale ma attenzione a questi ingredienti

I criteri secondo cui l’associazione ha condotto le sue valutazioni sono stati:

l’analisi di un esperto di cosmesi ;

; parere dei consumatori ;

; il packaging e l’etichetta ;

; il vaglio degli ingredienti.

Non sono stati trovati contaminanti. Sono stati rilevati, però, formaldeide, nickel e antimonio che hanno fanno scendere nella classifica qualità i prodotti che li contengono.

Il miglior acquisto, ossia valutando il rapporto qualità-prezzo si è rivelato essere il mascara Essence. Il prezzo di questo mascara è di soli 4 euro.

Nella classifica qualità assoluta, invece, il podio è un po’ più dispendioso! Sul primo gradino del podio si colloca Lash clash di Yves Saint Laurent. Lo troviamo in profumeria dai 29 euro. Questo mascara volumizzante ha uno scovolino conico che definisce le ciglia. Inoltre, contiene l’estratto di Iris che contribuisce a mantenere le ciglia morbide.

Al secondo posto si posiziona, invece, Monsieur Big di Lancôme da listino 36 euro ma reperibile quando in offerta anche a 20 euro. In questo caso parliamo di mascara che fa acquistare un volume fino a 12 volte maggiore rispetto a quello delle ciglia naturali. È adatto anche a chi porta lenti a contatto.

Medaglia di bronzo per L’Oreal con Volume millions de cils baume noir. Anche in questo caso abbiamo un volumizzante con scovolino moltiplicatore. Il prezzo di listino è 19 euro ma si trova anche con sconti del 50%, anche in farmacia.

Come usare il mascara fino in fondo

Uno dei punti dolenti riscontrato da Altroconsumo è il prodotto inutilizzato che rimane nel flaconcino. Addirittura in alcuni casi risulta essere maggiore al 40%.

Dapprima, però, due raccomandazioni. Anche se il mascara si è seccato dobbiamo badare che non sia aperto da più mesi rispetto a quanto indicato sul tubetto con il numero a lato del pittogramma di un barattolino semichiuso. Solitamente, il prodotto rimane integro dai 3 e i 6 mesi una volta aperto.

Inoltre, è bene non allungare mai con acqua perché potrebbero svilupparsi dei batteri. L’acqua, se bollente, ci potrà esserci utile in un altro modo. Mettiamo l’acqua calda in un bicchiere e immergiamo il tubetto di mascara ben chiuso. Il calore contribuirà a sciogliere il prodotto.

Olio di mandorle per le ciglia

Un altro modo per non sprecare il nostro prezioso mascara consiste nell’utilizzare l’olio di mandorle. Verifichiamo dapprima di non avere allergie.

Mettiamone qualche goccia in una tazzina dove passeremo il nostro scovolino pulito e senza residui. Ora immergiamolo nel tubetto di mascara. L’olio di mandorle è ricco di vitamina E e serve anche come ristrutturante.

La soluzione salina

Potremo allungare con una goccia o due del liquido di conservazione delle lentine. Si scuote bene ed ecco il nostro mascara di nuovo utilizzabile.

Non spendere decine di euro, dunque, i mascara migliori non li paghi per forza un capitale!