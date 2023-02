Sono questi i 3 segni zodiacali delle donne più forti ed intraprendenti destinate a comandare

Le donne sanno essere delle vere leader a dispetto di quanto ancora molti pensano. Non è raro vederle nei ruoli di potere affiancate da altre donne. Alcuni segni zodiacali sono più portati al comando di altri. Vediamo quali.

Il segno zodiacale incide in parte sulla personalità di una persona. Pur senza esserne il fattore trainante, è indubbio che gli appartenenti allo stesso segno si riconoscano subito per alcuni punti in comune. Ci sono alcune donne più intraprendenti di altre e tanto dipenderà anche dal segno zodiacale. Le più intraprendenti di tutte appartengono a 3 segni zodiacali molto forti: Ariete, Leone e Gemelli.

Sono questi i 3 segni zodiacali delle donne più forti

Le donne appartenenti al segno dell’Ariete hanno un’indole da vere leader. Questo permetterà loro di innalzarsi e ottenere le posizioni più importanti sul lavoro. Non mancheranno momenti di crisi ma queste donne riusciranno a superarli senza particolari difficoltà. Non è un segno egoista, anzi si adopera anche per aiutare gli altri a raggiungere i loro obiettivi. Senza invidie o atti di sabotaggio. La falsità, infatti, è una caratteristica che non appartiene ai nati sotto al segno dell’Ariete. Donne forti che non si piangono addosso ma affrontano le difficoltà con fierezza.

Leone

Tra le donne intraprendenti per eccellenza troviamo quelle appartenenti al segno del Leone. Donne forti e coraggiose che amano dipendere solo da loro stesse. Difficilmente chiederanno una mano per raggiungere i loro obiettivi. Si tratta di donne che preferiscono cadere piuttosto che sembrare deboli e dipendenti da altri. Più egoiste dell’Ariete, potrebbero soffrire di complessi di inferiorità rispetto a persone di successo. Questo, però, le spronerà ad impegnarsi maggiormente nel raggiungimento degli obiettivi più importanti.

Con il sudore della fronte si possono raggiungere traguardi importanti, mai dimenticarlo. Nella scalata verso la vetta, tuttavia, la donna Leone potrebbe perdere di vista i sentimenti mascherandosi dietro ad una maschera di fredda indifferenza. Meglio limitare il rischio circondandosi di buoni amici.

Gemelli

La leader per eccellenza è la donna Gemelli. Intraprendente e determinata, è caratterizzata anche da una buona dose di altruismo che la rende molto amata. Anche in questo caso chiedere aiuto è fuori discussione, meglio impegnarsi di più per raggiungere i propri obiettivi senza interferenze di terze persone. Molto amate quando siedono ai posti di comando, sono davvero delle leader nate.

Non è un caso trovare i Gemelli in questa classifica, perché sono questi i 3 segni zodiacali delle donne più forti. I momenti di sconforto non mancheranno durante la salita ma saperli affrontare con il giusto atteggiamento porterà davvero in alto.