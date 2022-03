Le piante assorbono la maggior parte delle sostanze nutritive per crescere dal terreno attraverso le radici. Per quelle che trovano dimora nei vasi dunque è fondamentale concimare la terra, altrimenti quando il terreno termina i suoi nutrienti la pianta inesorabilmente muore. Ebbene solo pochi sanno che alcuni scarti di cucina possono rivelarsi davvero portentosi.

I preziosi scarti di cucina

Vediamo dunque quali sono 3 concimi naturali che non costano nulla semplicemente perché sono già presenti nelle nostre cucine. Ebbene solo pochi sanno che i fondi del té sono un toccasana per il terreno. Infatti questi ne abbassano il Ph grazie alla loro naturale ricchezza di acido tannico in elevata concentrazione. Gli avanzi del tè si possono adoperare in vari modi. Dunque potremmo versare direttamente la bevanda nel vaso con un’unica accortezza, ovvero che sia ben fredda. In alternativa si potrà lasciare a compostare le foglie utilizzate per preparare il tè e poi adoperarle successivamente.

Un altro scarto alimentare che riduce l’acidità del terreno e che apporta un’ottima quantità di nutrienti sono i gusci di uovo. Questi si possono polverizzare e mischiare al terreno. Oppure metterli a bollire e poi, una volta fredda, adoperare l’acqua ottenuta per innaffiare.

3 concimi naturali che non costano nulla per piante forti e rigogliose in poche e semplici mosse

Chi ha un acquario di acqua dolce invece forse non sa che possiede anche una scorta di fertilizzante incredibile. Ebbene quest’acqua è ricchissima di componenti nutritivi che vengono sia dal cibo per pesci in decomposizione che dai rifiuti di pesce. Dunque, quando cambiamo l’acqua versiamola direttamente nel vaso. Le nostre piante ne trarranno immediato giovamento.

Utilizzare l’acqua dell’acquario per innaffiare è particolarmente importante perché in questo modo si riproduce il ciclo naturale delle piante. Ad esempio infatti le piante che crescono all’interno di uno stagno si giovano dell’aiuto dei pesci. Questi ultimi attraverso il loro ciclo di vita filtrano e purificano l’acqua, di cui poi le piante si nutrono.

Adoperare prodotti naturali per le piante potrebbe essere una valida, sicura ed efficace opzione. Questi nutriranno costantemente il terreno e le piante avranno quindi sempre nuove sostanze nutritive a loro disposizione per crescere forti e rigogliose. Inoltre con il tempo miglioreranno la qualità stessa del terriccio.

Infine non meno importante ridare nuova vita agli scarti è una scelta ecologica.

