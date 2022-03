Con l’età che avanza, dimagrire risulta più difficile. L’incubo della bilancia ci perseguita, e chiudiamo gli occhi ogni volta che vi saliamo. A volte, riusciamo a perdere un solo chilo in due settimane e, certamente, questo scoraggia.

Per questo motivo, molti ricorrono a quelle diete drastiche, in cui non si assumono, giornalmente, i macronutrienti indispensabili per l’organismo. Per dimagrire più facilmente e in totale sicurezza, e per mantenere uno stile di vita sano, consigliamo di rivolgersi al proprio nutrizionista.

Oltre alla corretta alimentazione che, in ogni caso, andrebbe seguita a prescindere dalla dieta ipocalorica, bisogna allenarsi quotidianamente, anche comodamente a casa. Anche la corsa o le lunghe passeggiate, in sostituzione degli esercizi della palestra, possono valere tanto. Pertanto, ecco come camminare secondo i medici, per scolpire il fisico. Invece, per il viso potremmo fare questi esercizi che ci ruberanno solo 5 minuti al giorno del nostro tempo.

Viso e doppio mento

Ma, oltre al fisico, quello che ci attanaglia è il doppio mento che, soprattutto con l’avanzare dell’età, è sempre più accentuato, anche per via della pelle meno elastica. Per non parlare del viso gonfio. Tuttavia, bevendo molta acqua, i liquidi in eccesso vengono eliminati, anche dal viso. Per questo, è essenziale bere almeno 2l di acqua al giorno.

Dunque, abbinando un’alimentazione sana e bilanciata con l’attività fisica, i risultati arriveranno. Inoltre, facendo ogni giorno questi esercizi, vedremo dei grossi cambiamenti.

Solo 5 minuti al giorno per snellire il viso ed eliminare il fastidioso doppio mento soprattutto a 40 ed a 50 anni

Innanzitutto, gli esercizi hanno durata di 30 secondi e sono 9, in tutto.

Il primo esercizio si chiama “il pesce” e consiste nel chiudere la bocca e risucchiare le guance. Muoviamo la bocca, come farebbe un pesce, e cerchiamo di sorridere allo stesso tempo. Il secondo esercizio consiste nel dire le vocali dell’alfabeto. Quindi, apriamo la bocca più che possiamo e ripetiamo più volte A, E, I, O, U.

Gli esercizi numero 3 e 4 consistono in rotazioni in senso orario ed antiorario. Dunque, contraiamo le labbra e ruotiamo. Il quinto esercizio è il rassodamento delle guance, per cui dovremmo contrarre le labbra e spostare la bocca sia a destra che a sinistra.

Il sesto esercizio è l’allungamento del collo attraverso il sollevamento del mento. Dunque, partendo con la testa dritta, solleviamo e apriamo la bocca come se volessimo dire la “E”, e contraiamo i muscoli del collo. Questo esercizio andrà ripetuto più volte.

Il settimo esercizio è molto simile a quello precedente con la differenza che, mentre solleviamo il mento, dovremmo contrarre le labbra come se volessimo mandare un bacio, e poi sorridere. L’esercizio numero 8 consiste nel girare la testa sia a destra che a sinistra, facendo avanzare la mascella per allungare i muscoli del collo. Il nono e ultimo esercizio è il più semplice. Basta sorridere a denti stretti, con più ampiezza possibile. Dunque, impieghiamo solo 5 minuti al giorno del nostro tempo per assottigliare le guance e ridurre il doppio mento.

