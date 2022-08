Avere 60 anni e non dimostrarli. Quante volte questa frase è appropriata? Molto spesso, soprattutto nel Mondo della moda e dello spettacolo, le sessantenni sono ancora delle donne avvenenti ed eleganti, scattanti e in perfetta forma fisica. E sempre più spesso accade anche nella vita di tutti i giorni. L’età media si è alzata e le donne dopo i 60 anni scoprono di avere ancora tanto tempo a disposizione da dedicare a se stesse e ai propri hobby, e tanta energia da investire in progetti di varia natura. Non vogliono smettere di vivere pienamente e di dedicarsi alle loro passioni. Ma si può essere ancora giovani e avvenenti a 60 anni?

Una diversa concezione di bellezza

E la bellezza? Si può dire dopo i 60 anni di essere ancora belle? Sicuramente il fisico non è più lo stesso ed iniziano ad avvertirsi i primi cedimenti. Ma si può essere belle lo stesso in un modo diverso. Lo dimostrano donne che mantengono il loro fascino negli anni. L’ex modella Inès de la Fressange, attrici come Sharon Stone o Michelle Pfeiffer, per citarne solo alcune.

Cosa le accomuna? Hanno le loro imperfezioni ma le esibiscono con naturalezza e hanno costruito negli anni uno stile curato e sofisticato. Un obiettivo che ognuna di noi può conquistare. Basta volersi un po’ di bene e concedersi delle piccole attenzioni, come un nuovo taglio di capelli o una crema antirughe o un trattamento di bellezza. Essere belle vuol dire stare bene nel proprio corpo a qualunque età.

Giovani e avvenenti a 60 anni con i segreti di trucco dei visagisti

A 60 anni per sembrare più giovani e attraenti bisognerebbe evitare gli eccessi nel vestire e nel make-up. Il trucco è importante e può rendere un viso più interessante e raffinato, ma va dosato con intelligenza per nascondere i piccoli difetti ed esaltare i punti di forza.

La pelle va idratata e nutrita con creme specifiche costantemente, mattina e sera. In estate al posto del fondotinta si può usare un prodotto più leggero come una BB Cream colorata, che idrata e uniforma l’incarnato senza appesantire. Per gli occhi è consigliabile un ombretto dai colori naturali con tonalità più scure per la metà esterna della palpebra da sfumare sapientemente con i polpastrelli e tonalità più chiare nell’angolo interno. Per dare intensità allo sguardo non bisognerebbe rinunciare al mascara da stendere uniformemente con lo scovolino. Inoltre è importante definire le sopracciglia con l’aiuto di una matita scura.

Labbra in primo piano

Per le labbra è preferibile optare per un trucco molto naturale durante il giorno, mentre si può osare con colori più accesi la sera, senza esagerare. Ma è necessario decidere se puntare sugli occhi o sulla bocca. Nel primo caso si può riservare alle labbra solo un trucco leggerissimo. Se invece scegliamo di valorizzare le labbra, il trucco degli occhi dovrà essere leggerissimo.

La prima operazione da fare è preparare le labbra con un balsamo o uno scrub. Poi si potrà procedere stendendo un velo sottilissimo di fondotinta. A questo punto non ci resta che evidenziare il contorno con una matita nude per correggere facilmente eventuali errori, e stendere il rossetto della tonalità che meglio si armonizza con il nostro incarnato.

Lettura consigliata

Perfetto anche dopo i 50 anni questo taglio chic dall’effetto ringiovanente