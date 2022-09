Quando si mangia la pizza ci si sente un po’ in colpa nei confronti della dieta. È quello che succede a tantissime persone. Cercare di dimagrire e avvicinarsi al proprio peso forma non è sempre facile. Però, non è neanche facile fare a meno, almeno una volta a settimana, della pizza. Si tratta di un alimento ideale per una cena in compagnia. È molto versatile, ormai ce ne sono tantissime varietà e ognuno ha la sua preferita.

Tuttavia, per non rendere inutile il percorso dimagrante, ecco cosa potremmo mangiare il giorno dopo aver mangiato la pizza. È meglio rimanere un po’ più leggeri per non vanificare gli sforzi della dieta. Naturalmente, è necessario rivolgersi ad uno specialista. Un nutrizionista saprà come costruire un regime alimentare adatto alla persona, alle sue esigenze, i suoi gusti e i suoi problemi di salute. Non sempre bisogna rinunciare a quello che piace, solo limitarlo.

Cosa potremmo mangiare il giorno dopo aver mangiato la pizza per non ingrassare

Chi non ha problemi di intolleranza al glutine e non soffre di celiachia, amerà mangiare una bella pizza almeno una volta alla settimana. Anche se per chi non riesce a digerire il glutine ci sono ormai pizze, pasta e pane gluten free, ovvero senza questo componente. Ad ogni modo, quando si mangia la pizza è molto importante osservare una serie di accortezze. La prima è non mangiare carboidrati a pranzo, ma optare per la carne o per il pesce.

Poi, bisogna fare attenzione a cosa si mangia il giorno dopo per riuscire a mantenere l’equilibrio delle calorie assunte. Una pizza margherita fornisce in media 700 kcal. L’ideale sarebbe assumere cereali a colazione e pasta integrale a pranzo con sughi leggeri. Per la cena sarà meglio mangiare un po’ di carne o pesce con un contorno di verdure. In questa giornata post pizza è importante assumere più frutta e più verdura. In questo modo non si va ad alimentare la quantità di carboidrati e grassi assunti.

Come smaltire una pizza il giorno dopo

Oltre a mantenersi un po’ più leggeri il giorno dopo, è importante fare un po’ più di movimento. Quanto bisogna camminare per smaltire le calorie della pizza? La risposta è circa 4 ore di camminata o 2 di corsa. Molto difficile che una persona riesca in questo con gli impegni legati al lavoro e alla famiglia. Anche in questo caso basta fare attenzione a cosa mangiare prima di andare a fare una passeggiata. Poi l’importante è muoversi, anche solo per una passeggiata di 30 minuti ogni giorno.

Osservando tutti questi piccoli aspetti si può continuare a mangiare la pizza e non rovinare i sacrifici fatti con la dieta dimagrante. Mantenere il proprio peso forma è fondamentale non solo per il proprio aspetto fisico, ma soprattutto per rimanere in salute. Il sovrappeso porta a problemi importanti come il diabete e malattie cardiocircolatorie come l’infarto o l’ictus.

