Ottobre, mese ciclicamente di bottom, inizia con un ribasso che di ora in ora tende a ridimensionarsi e a lasciare spazio ad un forte rialzo intraday.

Dopo 9 mesi di forti escusroni ribassiste, torna il momento per comprare azioni? La storia delle serie storiche scommette che la migliore strategia di investimento rimane quella di comprare azioni.

Dove conviene investire in questo momento? In ottica di medio lungo termine si potrebbe puntare sull’indice azionario mondiale, e su azioni selezionate con alto dividendo in ottica di almeno 7/10 anni.

Pr chi non ama il rirschio, ma vuole rinunciare a rendimenti che potrebbero essere anche molto elevati, si potrebbe optare per l’acquisto di titoli di Stato (ad esempio i BTP) che in questo momento presentano rendimenti intorno al 4% in ottica decennale.

Alle ore 17:08 della giornata di contrattazione del 3 ottobre abbaimo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

12.233

Eurostoxx Future

3.342

Ftse Mib Future

20.835

S&P 500 Index

3.661,84.

Cosa potrebbe accadere da ora in poi?

L’antitesi fra orevsione e grafico è vicina alla fine?

In blu l’andamento dei mercati internazionali, mentre in rosso è la previsione annuale su scala settimanale.

Dal 16 agosto, scadenza di un nostro setup annuale, le due linee hanno inziato a seguire strade diverse.

Andamento atteso per la settimana in corso

Rimbalzo fra lunedì e martedì e poi successivo ribasso.

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 12.341. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 12.435.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.358. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 3.392.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 20.820. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 21.390.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.672. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.737.

Ancora al riibasso sui mercati azionari secondo i nostri Trading systems di breve termine. Ci sono però delle divergenze rialziste che iniziano ad “affollarsi”.

Cosa attendere per domani?

Il rimbalzo potrebbe continuare. Una chiusura in negativo invece, farebbe ripartire forti vendite.

