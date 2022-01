Giorni di festa, nottate insonni, sono solo alcune delle cause che possono causare le tanto odiate occhiaie.

Queste ultime, insieme alle borse sotto gli occhi, sono tra gli inestetismi della pelle più diffusi in assoluto. Non è mai bello guardarsi allo specchio e vedere due buchi neri e profondi percorrere la zona sottostante ai nostri occhi. In particolare, dobbiamo fare attenzione perché la nostra faccia dimostrerà 10 anni di più e la pelle invecchierà precocemente a causa di questa sciocchezza che molti fanno.

Fortunatamente, però, per nostra fortuna esiste il trucco. In particolare questo correttore può far sparire le occhiaie ed è adatto a tutte le stagioni.

Oltre a ciò, esistono dei metodi naturali che possono migliorare l’aspetto delle nostre occhiaie. C’è, in particolare, un impacco naturale al 100% che possiamo preparare comodamente a casa, con soli 3 ingredienti.

Rimarremo molto soddisfatti del risultato e avvertiremo un buonissimo profumo sulla pelle.

Per nascondere le occhiaie e illuminare lo sguardo basta questa maschera fai da te pronta in 2 minuti

Le borse sotto gli occhi, così come le occhiaie, possono nascere per diverse cause. Possono essere i segnali che indicato un periodo di riposo molto scarso o discontinuo, ad esempio.

In altri casi sono legate al normale invecchiamento della pelle, o alla costituzionalità della singola persona. Come riporta Humanitas Research Hospital, dunque, le cause scatenati di questi inestetismi possono essere molteplici. Ecco, quindi, come attenuarle per rendere il nostro sguardo più radioso e luminoso.

Ci serviranno solo 3 ingredienti

Per migliorare il nostro problema, dovremo mischiare 50 grammi di yogurt, 15 ml di miele e 10 gocce di olio di mandorle dolci. Amalgamiamo bene gli ingredienti, finché non avremo ottenuto un composto omogeneo e cremoso.

Ora potremo sistemare il prodotto sul contorno occhi, aiutandoci con una palettina di legno. Facciamo attenzione a non portare il prodotto a contatto con gli occhi e lasciamo in posa il tutto per 10 minuti.

Questo procedimento sarà perfetto se eseguito anche 2 volte a settimana. In questo modo otterremo uno sguardo più riposato, il colore scuro sotto gli occhi si attenuerà e potremo finalmente migliorare il nostro aspetto. Ecco perché per nascondere le occhiaie e illuminare lo sguardo basta questa maschera fai da te pronta in 2 minuti.

Facciamo, però, attenzione ad eventuali allergie: l’ideale è stendere una piccola parte di prodotto sulla pelle, prima di posizionarla intorno agli occhi. Se ciò dovesse provocarci irritazioni, dovremo ovviamente evitare di utilizzare il prodotto.